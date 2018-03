Supérieur techniquement et collectivement, Marseille n'a laissé aucune chance à un Athletic bien trop tendre. Malgré le soutien inconditionnel de ses supporters qui croyaient à une impossible remontada, Bilbao n'y est pas arrivé. Les 50 000 fidèles de la Cathédrale de San Mamès ont encouragé leur équipe jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, alors que l'élimination était inéluctable. Derrière cette défaite, l'Athletic va retrouver l'anonymat de la Liga. En 12ème position, les basques n'ont plus rien à jouer dans le championnat. Qui plus est dès ce dimanche c'est un match bien compliqué qui attend Bilbao en déplacement chez le leader, le FC Barcelone.

Après six matches de disette face à des clubs espagnols, l'OM obtient enfin une victoire de l'autre côté des Pyrénées. Ce n'était jamais arrivé au club phocéen en coupe d'Europe. Désormais l'objectif est simple pour Adil Rami et ses coéquipiers : gagner la Ligue Europa. L'appétit vient en mangeant.

La Cathédrale de San Mamés © Radio France - Amaia Cazenave

Corner en faveur de l'OM © Radio France - Amaia Cazenave