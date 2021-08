Foot : Marco Simone ne sera plus l'entraîneur de la Berri si son équipe s'incline face au Mans

A l'issue de la défaite sur la pelouse des Normands d'Avranches, Patrick Trotignon le directeur général de la Berri et Marco Simone l'entraîneur se sont entretenus devant les vestiaires.

Marco Simone : "si on ne gagne pas contre le Mans, je ne serais plus l'entraîneur dans le futur."

Ce que nous avons appris lors du point presse avant la rencontre décalée de la troisième journée face au Mans, c'est que Patrick Trotignon a posé clairement un ultimatum à son entraîneur. "J'ai eu une communication directe de la part de Patrick Trotignon après le match d'Avranches. Si on ne gagne pas ce match contre Le Mans, je ne serais pas l'entraîneur dans le futur. On peut le considérer comme un ultimatum", a déclaré Marco Simone lors de la conférence de presse. Cela laisse donc supposer qu'en cas de défaite et même de match nul, la Berri devra se chercher un nouvel entraîneur. Même si Marco Simone s'est montré moins catégorique : il "pense" être limogé si son équipe fait match nul face au Mans. "On est jugé chaque semaine. La pression est toujours la même pour gagner des matchs et faire de bonnes performances", a ajouté Marco Simone.

Même si il s'en défend, la pression sera forte sur l'entraîneur de la Berri. Ses joueurs sont informés et se sont démultipliés cette semaine à l'entraînement pour sauver leur entraîneur. La Berri reçoit le Mans ce lundi avec un coup d'envoi à 18h45.