Foot : la Berri s'incline sur sa pelouse face à Clermont en match amical (2-1)

Éliminée prématurément de la Coupe de France face aux amateurs de Ouest Tourangeaux, la Berri pour garder le rythme accueillait ce jeudi le voisin Clermont, promu cette saison en ligue 1. Un match plaisant devant un peu plus de 700 spectateurs réunis au stade Gaston-Petit.

C'est un jour férié, il fait beau. Résultat : 719 spectateurs sont venus au stade Gaston-Petit en ce jeudi 11 novembre pour assister à la confrontation entre leur Berri (National) et Clermont (Ligue 1). Sur la pelouse, les équipes alignées sont de très loin de celles qui débutent les rencontres dans leur championnat respectif. Et pour cause il y a des sélectionnés partis à la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi que des joueurs blessés.

Les supporters castelroussins espèrent continuer sur la bonne lancée

Ludovic, commerçant à Châteauroux, ne peut pratiquement jamais assister aux rencontres programmées le vendredi soir à 19 heures. Du coup il profite de ce jour férié pour venir, et il est confiant pour la suite du championnat : "Il y a franchement du mieux. C'est peut-être le début d'une belle dynamique. J'espère vraiment que c'est le début de quelques chose et que la montée en ligue 2 sera bien réelle en fin de saison."

Pour Éric, supporter lui aussi de la Berri, le changement d'entraîneur à porté ses fruits. "Cela ne marche pas à tous les coups. En fin de saison dernière avec la venue de Benoit Cauet ça n'a pas fonctionné. Là avec un entraîneur qui connait parfaitement le niveau et qui a fait ses preuves au niveau national, ça fonctionne. Mais attention même avec un groupe de qualité il va falloir aller chercher encore beaucoup de points pour accéder en ligue 2." En attendant pour garder le rythme la Berri s'est inclinée chez elle 2 à 1 face à Clermont. Les Auvergnats ont mené au score 2 à 0. A l'issue de 45 minutes plus qu'intéressantes, où Clermont mène 1 à 0, la Berri a clairement baissé le pied en seconde période. Les Auvergnats en ont profité pour mener 2 à 0 avant que le jeune Castelroussin Siriné Doucouré réduise l'écart à la 89e minute. Score final 2 à 1. Les deux entraîneurs ont constaté des choses intéressantes pour la suite.

Après Clermont (Ligue 1) la Berri joue à huis clos ce vendredi face à Romorantin (national 2)

Pour la reprise du championnat, Clermont affrontera Nice en ligue 1. La Berri pour sa part reçoit le vendredi 19 novembre Orléans, pour la première manche du derby de la région Centre. Et comme le dit Éric, supporter de la Berri : "il y a eu un groupe soudé au Red-Star, en espérant que ça continue comme ça. Car franchement avec un tel effectif nous avons réellement les moyens d'atteindre le podium en fin de saison." La Berri va disputer en 24 heures sont deuxième match amical, face à Romorantin. Ce match aura lieu ce vendredi à huis-clos sur la pelouse de la Tremblère, à Arthon.