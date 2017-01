FOOT match amical - Le PSG s'impose face au Club Africain (3-0)

À trois jours de son 32e de finale de Coupe de France face à Bastia (samedi 7 janvier), le PSG s'est imposé ce mercredi face au Club Africain 3 buts à 0. Un match amical marqué par les premières minutes de jeu des deux nouvelles recrues du PSG Julian Draxler et Giovanio Lo Celso.

Il sera donc écrit dans le livre d'histoire du PSG que Julian Draxler et Giovani Lo Celso ont joué les premières minutes de jeu sous le maillot du club de la capitale en Tunisie. L'Allemand a joué 45 minutes en deuxième mi-temps et l'Argentin 30 minutes. Sans faire des étincelles, les deux nouveaux visages du PSG se sont montrés appliqués et désireux de combiner avec leurs nouveaux co-équipiers. Dans cette rencontre, à noter aussi le retour d'Adrien Rabiot (après 6 semaines d'absence), la bonne prestation du jeune latéral droit Alec Georgen (18 ans) et sans oublier les buteurs du soir Christopher Nkunku (18'), Angel Di Maria (90+1') et Jean-Kevin Augustin (90+3').