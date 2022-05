Foot. Médaille en chocolat et ambitions affichées pour l'US Concarneau

Un dernier tour et on s'en va. Ultime match de la saison pour l'US Concarneau. Ils affrontent les Red stars ce vendredi 13 mai. Qu'importe l'issue du match, le club de foot breton terminera 4e de National. Pendant une partie de la saison, il a envisagé de performer dans le haut du tableau et donc de monter en Ligue 2. Mais finalement le soufflé retombe.

Le président Jacques Piriou évoque une saison en demi-teinte "On est mitigés". Mitigés, entre la déception de cette médaille en chocolat : les Thoniers termine au pied du podium. Mais le président est satisfait du travail accompli "par le coach, par le staff et par les joueurs. Ils ont montré que l'on pouvait compter sur Concarneau au niveau du foot."

La priorité : prolonger l'entraineur

Et il n'oublie pas la première partie de saison exceptionnelle réalisée par ses joueurs : Concarneau a terminé champion d'automne. Pour tenir la distance l'année prochaine, le président a une priorité : faire rester dans ses rangs l'entraineur Stéphane Le Mignan "Ma priorité aujourd'hui c'est de faire re-signer le coach assez rapidement pour pouvoir élaborer un plan d'attaque pour la saison prochaine."

Pour le moment rien n'a été décidé, "ce n'est pas une question financière mais autour du projet du club", précise Jacques Piriou.

Un budget qui devrait augmenter et une ambition affichée

Le budget lui devrait gonfler la saison prochaine, car les performances de Concarneau ont été médiatisées et pourraient intéresser de nouveaux sponsors. "Les passages sur Canal Plus ont été assez nombreux cette année par exemple. Ça a mis en valeur le club et donc nos sponsors. Tout ça nous permettra de mieux valoriser le club et donc d'augmenter le budget", confirme Jacques Piriou.

Merci aux supporters, ça fait vraiment chaud au cœur

Le président a évidemment un mot pour les supporters : "Je voudrais les remercier pour leur soutien cette saison. On a été dans les trois premières affluences de ce championnat ; il y avait plus de 2 000 personnes en moyenne à chaque match. Contre Laval on est monté à 4 500 personnes. Tout ça fait chaud au cœur, on voit qu'on est poussé par notre public. Les joueurs apprécient énormément ça aussi"

Et il affiche déjà l'ambition pour l'année prochaine : "Faire mieux que cette année, toujours faire mieux !". Le rendez-vous est pris.