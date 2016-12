FOOT MERCATO - Draxler (Wolfsburg) se rapproche à grands pas du PSG

Les grandes manoeuvres du mercato d'hiver vont débuter au PSG. Peu ou pas satisfait de ses recrues estivales, le club de la capitale veut se renforcer. Premier très gros coup en approche : le milieu offensif allemand Julian Draxler (Wolfsburg) devrait s'engager dans les jours à venir.

Cela fait plusieurs jours que le nom de Julian Draxler circule dans les couloirs du Parc des Princes. Mercredi soir, après le match face à Lorient (Vict 5-0), France Bleu se faisait confirmer que le dossier du milieu international allemand était "en très bonne voie". Aujourd'hui, plusieurs médias dont l'Equipe et BeinSport annoncent même qu'un accord a été trouvé entre Wolfsburg et le Paris-Saint-Germain pour un transfert aux alentours de 36 millions d'euros. Agé de 23 ans, champion du monde 2014 avec la Mannschaft (27 sélections), le milieu offensif au caractère bien trempé, pourrait s'engager pour un contrat de 4 ans et demi avec un salaire avoisinant les 9 millions d'euros.

Au club, on ne veut pas confirmer pour l'instant l'arrivée de Draxler. Il reste encore quelques points à régler au niveau de ce transfert qui ressemble à une bonne affaire (Draxler était estimé à 70 millions d'euros au mois de juin). Pourtant, selon nos informations, le longiligne allemand ne sera pas présenté en Tunisie à l'occasion du stage du PSG (3 au 5 janvier 2017) mais à Paris près d'un monument comme le veut la tradition à l'occasion des transferts importants. On évoque même la Tour Eiffel pour cet espoir du football allemand qui retrouvera au PSG son compatriote Kevin Trapp. La venue de Julian Draxler va en tout cas rebattre les cartes en attaque au PSG, ou Angel Di Maria et Lucas vont désormais avoir une vraie concurrence.