Mondial 2019 féminin : découvrez la liste des 23 Bleues sélectionnées par Corinne Diacre

Elles vont disputer "leur" Coupe du monde ! Un an après l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour les hommes, c'était au tour de Corinne Diacre de dévoiler la sienne ce jeudi pendant "20h le mag", une séquence qui suit le JT de TF1. Une première dans l'histoire de l'équipe de France féminine.

Les joueuses tricolores disputeront le Mondial 2019, événement planétaire à suivre sur l'antenne et le site de France Bleu, du 7 juin au 7 juillet, qui se déroule pour la première fois dans l'Hexagone.

La liste des 23 Bleues

Les gardiennes

Sarah Bouhaddi

Solène Durand

Pauline Peyraud-Magnin

Les défenseures

Wendie Renard

Griedge Mbock Bathy

Marion Torrent

Julie Debever

Sakina Karchaoui

Ève Périsset

Aissatou Tounakara

Amel Majri

Les milieux

Amandine Henry

Gaëtane Thiney

Elise Bussaglia

Maéva Clemaron

Grace Geyoro

Charlotte Bilbault

Les attaquantes

Eugénie Le Sommer

Viviane Asseyi

Valérie Gauvin

Emelyne Laurent

Delphine Cascarino

Kadidiatou Diani

Marie-Antoinette Katoto (PSG) n'a finalement pas été retenue.

Les suppléantes

Les Bleues à suivre

► Amandine Henry

C'est la capitaine de cette équipe de France. Amandine Henry joue à l’Olympique Lyonnais depuis 2007 où elle remporte neuf titres de championne de France entre 2008 et 2016, cinq victoires en Coupe de France et remporte trois fois la Ligue des Champions. Après une saison aux Etats-Unis avec les Portland Thorns, la native de Lille retourne à l'OL en janvier 2018.

Amandine Henry, la capitaine © AFP - Antoine Massinon / A2M Sport Consulting / DPPI

A 29 ans, Amandine Henry est la clef du milieu de terrain tricolore. En 2015, elle est élue deuxième meilleure joueuse de la Coupe du monde aux Etats-Unis. Avec 80 sélections au compteur, elle est capitaine des Bleues depuis 2017.

► Eugénie Le Sommer

159 sélections, 74 buts. Eugénie Le Sommer fait trembler les filets avec les Bleues. Co-équipière d'Amandine Henry à l'OL, l'attaquante remporte huit fois le Championnat de France, six fois la Coupe de France et cinq fois la Ligue des Champions.

A bientôt 30 ans, elle est sacrée trois fois meilleure buteuse du championnat de France

L’attaquante Eugénie Le Sommer © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

La n°9 de 1m60 est considérée comme l'une des meilleures attaquantes au monde.

► Sarah Bouhaddi

C'est l'ultime rempart tricolore. Née à Cannes, la gardienne n°1 de l'équipe de France évolue à l'Olympique Lyonnais. A 32 ans, Sarah Bouhaddi compte 136 sélections avec les Bleues. Son palmarès est impressionnant : neuf championnats de France, six victoires en Coupe de France et cinq sacres en Ligue des Champions. Il ne lui manque plus que la Coupe du monde pour parfaire ce palmarès.

Sarah Bouhaddi © AFP - Melanie Laurent / A2M Sport Consulting / DPPI

Fait particulier : elle est une ancienne attaquante et peut tirer les penalties ! Le 18 janvier 2015, Sarah Bouhaddi marque son premier but sur penalty contre Albi (victoire 14-0). Le 1er juin 2017, elle marque le tir au but de la victoire en finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain.

► Wendie Renard

Le roc ! Culminant à 1m87, Wendie Renard est considérée comme la meilleure défenseure au monde. En poste à l'OL depuis 2006, elle remporte avec son club douze championnats de France ainsi que la Ligue des Champions 2011, 2012, 2016, 2017 et 2018.

Lors de ses 106 sélections, la "renard des surfaces" marque régulièrement en réceptionnant les coups de pied arrêtés (20 buts). A 28 ans, elle espère soulever le plus beau des trophées avec les Tricolores.

Wendie Renard © AFP - FRANCK FIFE

► Griedge Mbock Bathy

De son nom complet Griedge Yinda Colette Mbock Bathy Nka, Griedge Mbock Bathy évolue aussi à Lyon. A tout juste 24 ans, la défenseure a déjà une armoire à trophées bien remplie : trois championnats de France, deux Coupe de France et trois Ligue des Champions.

Griedge Mbock Bathy © AFP - PATRICK HERTZOG

Appelée avec les Bleues depuis 2013, elle cumuler 47 sélections. Avec les équipes de France en jeune, elle remporte la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2012 et le Championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2013. Un porte-bonheur pour 2019 ?

Deux derniers matches de préparation

Bien qu'ayant un palmarès international quasiment vide, l'équipe de France - 4e nation mondiale au classement FIFA - fait partie des favorites. Dans leur préparation, les joueuses de Corinne Diacre restent sur trois victoires consécutives en 2019 : le Danemark (4-0), vice-champion d'Europe, le Japon (3-1) finaliste de la dernière Coupe du monde et l’Uruguay (6-0).

Avant le match d'ouverture le 7 juin, la formation de Corinne Diacre aura deux matches de préparation : la Thaïlande (25 mai à Orléans) et la Chine (31 mai à Créteil). Elle lancera son tournoi face à la Corée du Sud le vendredi 7 juin à Paris, avant de défier la Norvège le mercredi 12 juin à Nice puis le Nigeria le lundi 17 à Rennes.

Le Mondial 2019 de football féminin se déroule dans neuf villes françaises : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.

Les performances de l'équipe de France en Coupe du Monde

La France n’a jamais brillé outre-mesure dans cette compétition. Lors du Mondial 2015 aux Etats-Unis, elle avait été éliminée en quart de finale par l'Allemagne.

Quatre ans auparavant, les Françaises avaient atteint les demi-finales mais avaient été battues sèchement par les États-Unis (3-1), avant de perdre la petite finale face à la Suède (2-1).

En 2003, pour leur première participation à la Coupe du monde féminine (dont la première édition a eu lieu en 1991), les Bleues n’avaient pas pu sortir de leur groupe.