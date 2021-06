Le nouveau "Bourges Foot 18" est ambitieux à court terme

Le 29 avril dernier, les statuts du Bourges Foot 18 ont été officiellement déposés en préfecture. Le Bourges Foot et le Bourges 18 se sont donc unis pour le meilleur et surtout avec de l'ambition à court terme, à savoir l'accession en National.

C'est une saison (2021 - 2022) pour voir... Pour voir comment ce nouveau club avec un budget total de plus 1 million d'euros dont un peu moins de la moitié pour l'équipe première va fonctionner à tous les étages : aussi bien pour les équipes jeunes, pour les féminines et bien sûr pour l'équipe fanionn qui sera dirigée par l'ex-entraîneur du Bourges Foot, Laurent Di Bernardo : "Nous n'aurons aucune pression particulière lors de cette première saison. Ce sera avant tout le vivre ensemble, pour se découvrir et que chacun trouve sa place. Ensuite à moyen voir à court terme, c'est à dire dans les deux ou trois saison à venir, nous viserons l'accession en National."

Laurent Di Bernardo (entraîneur de Bourges) : "Nous avons déjà recruté plus de la moitié des joueurs que nous avions ciblé."

La fusion des deux clubs (Bourges Foot et le Bourges 18) n'a pas créé d'érosion, entre trois et cinq joueurs sont partis. Et sur les huit joueurs à recruter, Laurent Di Bernardo et son staff en ont déjà recruté six. "Nous avons déjà recruté plus de la moitié des joueurs que nous avions ciblés, soit un gardien de but et deux défenseurs centraux, ça c'est acté. Nous avons aussi et c'est une bonne nouvelle, conservé les garçons que nous voulions conserver dans les deux club,s ce qui est très important. Il nous reste deux joueurs de couloir à recruter pour finaliser notre effectif."

L'équipe fanion du Bourges Foot 18 est composée pour le moment de 18 joueurs, il en faudra vingt voir vingt-et un-au total. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la fusion de ces deux clubs Berruyers, il y aura, une équipe en National 2, une autre en National 3 et la réserve en Régionale 1. Enfin, la reprise de l'entraînement pour l'équipe première a été fixée au lundi 28 juin. La première journée de National 2 est prévue le samedi 7 août prochain.