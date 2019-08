Foot N2 : Le Bourges foot s'incline chez lui 3 à 2 après avoir mené 2 à 0 face à Montpellier !

Bourges, France

Après avoir débuté leur championnat à domicile en fanfare avec un succès 4 à 0 s'il vous plait face à Sète, les footballeurs du Bourges Foot sont retombés de leur petit nuage. Ils se sont certes inclinés lors de la deuxième journée 1 à 0 sur la pelouse de Trélissac mais là chez eux ils ont concédé une deuxième défaite de suite assez surprenante dans le scénario. Après avoir mené 2 à 0 avec deux réalisations de Daouda Gueye, Montpellier est revenu à 2 à 1 juste avant le retour des vestiaires. Et c'est à ce moment là que le match à basculé dans l'autre camp car Montpellier à ensuite égalisé à deux partout avant de pendre l'avantage en toute fin de rencontre.

Di Bernardo : "Nous avons remis Montpellier dans le droit chemin juste avant le retour au vestiaire."

C'est juste avant le retour des vestiaires que ce match a basculé Laurent Di Bernardo, l'entraîneur du Bourges Foot : "Je pense que nous faisons une grosse erreur en fin de première mi-temps ou on encaisse un but. On remet du coup cette équipe dans le droit chemin. En suite on prend un but venu d'ailleurs (frappe en pleine lucarne de 25 mètres) pour l'égalisation. Et enfin ma défense est aux abois sur le troisième but. Nous n'avons pas réussi à tuer ce match et on peut s'en prendre qu'à nous. Il va falloir se ressaisir pour qu'un tel scénario ne se reproduise à l'avenir. C'est le dur apprentissage du National 2. Nous ne sommes plus à Amilly ou encore à Montargis ou on l'aurait emporté aisément la saison dernière. Les garçons vont devoir travailler la concentration surtout en défense car offensivement franchement j'ai vu de belles choses." Au classement le Bourges Foot retombe à la neuvième place sur seize. Les Berruyers se déplaceront lors de la prochaine journée sur la pelouse des Vendéens des Herbiers l'actuel 6ème avec la ferme intention de revenir avec un ou des points.