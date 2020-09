Foot - N3 : Déols s'incline à domicile face à Saran pour cette première historique

Le milieu de terrain Déolois Mehdi Boudaoud aurait aimé, comme l'ensemble des joueurs et dirigeants, débuter à domicile par un succès pour fêter cette première historique à ce niveau de la compétition

Privés de Sébastien Roudet, la recrue sensation du FC Déols à l'inter-saison absent pour raison personnelle, le FC Déols a été battu pour cette première historique à la maison, sur le score de 2 buts à 1 par une équipe de Saran qui ne s'est jamais affolée, après avoir été menée au score. Déols pas forcément au mieux, ouvre pourtant la marque par Fawzi Azarkane dès la 10ème suite à un dégagement de son propre gardien. L'attaquent Déolois file au but et du plat du pied ouvre la marque 1-0 (10ème). Mais la joie des Déolois est de courte durée. Cinq minutes plus tard sur un joli mouvement collectif, Saran égalise. Un partout c'est le score à la mi-temps.

En seconde période, les Déolois sont un peu plus à l'aise même si Saran à la maîtrise du jeu.

Alexandre Ballereau (entraîneur de Déols) : "C'est vrai que nous aurions souhaité faire mieux. Même un nul aurait été un bon résultat."

C'est le paradoxe souvent du football. Au moment ou Déols est mieux, c'est Saran qui double la mise 2-1 (76ème). Déols va tout faire dans les dernières minutes pour égaliser main en vain. Alexandre Ballereau l'entraîneur Déolois aurait souhaité une meilleure issue pour cette première historique : "C'est vrai que nous aurions souhaité faire mieux même un nul aurait été un bon résultat. _On peut franchement avoir des regrets car sur l'ensemble du match_, sur nos temps forts, nous n'avons pas réussi à marquer."

Toujours en national 3, la réserve de la Berri a subi chez elle sa deuxième défaite en autant de matchs 2 à 0 face à Amilly. Vierzon, le leader chez lui bat Chartres sur le score de 3 buts à 1.

Enfin, un cran au dessus, soit en national 2, nos deux équipes Berruyères se sont inclinées. Le Bourges foot perd chez lui 1 à 0 face à Colomiers. Le Bourges 18 en déplacement à Chamamlières s'incline 2 à 1.