Franck Mantaux est de retour à la Berri pour entraîner l'équipe réserve

A 56 ans, Franck Mantaux a un beau parcours. Il a joué en tant que gardien de but à Sochaux, Rennes St Brieuc et même le Paris St Germain mais aussi gardien de but de la Berri de 91 à 93 puis de 98 à 99. Dans les années 2000 il devient entraîneur des gardiens dans de grands clubs comme Nantes, Bordeaux ou encore Lille. Il revient à la Berri en début d'année pour devenir l'adjoint de Benoit Cauet dans l'opération maintien qui à échoué.

Franck Mantaux : "J'ai en effet eu la chance de côtoyer de grands joueurs mais aussi de grands entraîneurs comme Marcelo Bielsa à Lille."

On retrouve donc Franck Mantaux cette saison comme entraîneur en chef de la réserve de la Berri : "C'est quelque chose qui m'intéressait de rentrer à la formation et donc de ne plus m'occuper de professionnels. J'ai en effet eu la chance de côtoyer de grands joueurs de grands entraîneurs comme Marcélo Bielsa à Lille. Le football c'est souvent de belles rencontres mais j'avais envie de tourner la page. Et quand Patrick Trotignon, le directeur général de la Berri lui a proposé d'occuper ce poste à la formation et celui d'être entraîneur de la National 3, en accord avec Armindo Ferreira le directeur du centre de formation j'ai accepté." Le championnat de National 3 débute dans un peu plus d'un mois. Les rencontres à domicile se disputeront au stade Claude Jamet.