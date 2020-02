Foot / N3 : la réserve de la Berri s'incline chez elle logiquement 4 à 2 face à Avoine-Chinon

Comme en ligue 2, la réserve Castelroussine encaisse un but dans le premier quart d'heure. Sur une mauvaise relance de la jeune réserve de la Berri renforcée par Tormin et Fofana, Avoine-Chinon ouvre la marque par Gaye (0-1 10ème). Les joueurs de Sébastien Dubroca n'ont pas trop le temps de douter. Sur un corner le très remuant Mahmoud égalise de la tête. Mais le gardien Castelroussin Bedfian qui n'a pas été dans un grand jour sur une relance dans l'axe et pas assez appuyée , le ballon arrive dans les pieds de Dibane qui du plat du pied à moins de vingt mètres et dans l'axe et dans le but vide permet à Avoine-Chinon de reprendre l'avantage (1-2 28e). C'est d'ailleurs le score à la mi-temps.

Au retour des vestiaires Tormin le plus remuant à la pointe de l'attaque Castelroussine rentre dans la surface de réparation côté droit. il est fauché irrégulièrement. Le pénalty est indiscutable. Mendy s'élance et d'un contre pied parfait à ras de terre égalise à deux partout (2-2 53ème). Mais dans ce match riche en but c'est Avoine-Chinon qui aura le dernier mot.

S. Dubroca : "Avoine-Chinon mérite sa victoire."

A l'heure de jeu sur une tête au premier poteau de Gaye Bedfian voit le ballon filer dans ses buts (2-3 60ème). Xhémo d'une frappe puissante à ras de terre clos la marque (2-4 72ème). Sébastien Dubroca l'entraîneur de la réserve Castelroussine était très lucide :" Avoine-Chinon mérite sa victoire même si il y a eu des moments clés dans le match ou à un partout nous avons des occasions franches pour prendre l'avantage. Nous pouvons revenir à 3 à 2 car nous avons une grosse occasion devant le but." Au classement général, la Berrichonne reste onzième sur quatorze avec dix sept points. Le sept mars prochain, les Castelroussins se déplacent au Bourges 18 pour le fameux derby du Berry.