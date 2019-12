Foot N3 : la réserve de la Berrichonne écrase Dreux réduit à neuf sur le score 4 à 1

Châteauroux, Indre, France

C'est incontestable, la réserve Castelroussine va mieux. Sur une pelouse qui en porte que le nom, les jeunes Castelroussins renforcés par cinq joueurs professionnels (Bedfian, Chevreuil, Fofana, Goncalves et Kenny) ont battu un mal classé, Dreux sur le score sans appel de quatre buts à un. Et encore l'addition aurait pu être encore plus salée si les jeunes réservistes avaient fait preuve de justesse technique dans les quinze dernières minutes. Mais il est difficile de leur reprocher quelque chose dans la mesure ou ils ont parfaitement entamé ce derby de la région Centre. Dès la 4ème minute sur un centre, l'attaquant Goncalves reprend victorieusement de la tête et ouvre la marque pour la Berri. Huit minutes plus tard, l'autre professionnel et attaquant aussi Philipppe Kény, marque le deuxième but sur un coup franc direct 2-0 (12ème). Dreux revient tout de même dans partie sur un pénalty marqué par Blombou (15ème). Les cartons pleuvent surtout dans le camp des Drouais qui au total vont comptabiliser tenez vous bien : quatre cartons jaune et deux cartons rouge contre un seul carton pour la Berri ! Les Castelroussins justement qui vont corser l'addition juste avant le retour des vestiaire sur un pénalty transformé par Mendy.

Sébastien Dubroca l'entraîneur de la Berri est satisfait de cette victoire logique face à Dreux © Radio France - Sylvain ROGIE

S. Dubroca (entraîneur de la Berri) : "Sur nos six derniers matchs nous sommes à quatre victoires."

En seconde période, le Drouais Belkasmi est exclu sur un tacle trop appuyé (50ème) dix minutes plus tard, le capitaine Lakbir est lui prié de rejoindre les vestiaires suite à une deuxième carton jaune. Dans la foulée, le jeune Berrichons Elias Mahoud se joue de la défense de Dreux pour marquer de près le quatrième but 4-1 (77ème).

Dreux termine la rencontre à neuf !

Malgré cette avalanche de cartons, les joueurs de part et d'autres se sont bien comportés. Il n'y a pas eu de mauvais gestes ou encore de débordements comme c'est souvent le cas lors d'une pluie de cartons. C'est une victoire aboutie pour Sébastien Dubroca l'entraîneur Castelroussin : "C'est bien nous avons confirmé face à Dreux notre dernière victoire à l'extérieur. Il fallait valider notre regain de forme c'est fait. L'amalgame a aussi été bon entre les professionnels et mes jeunes joueurs. Nous allons mieux et les derniers résultats le prouve. Sur nos six derniers matchs nous sommes à quatre victoires." La réserve Castelroussine devra disputer son match en retard le samedi 21 décembre à 16h00 sur la pelouse de l'Ouest Tourangeaux