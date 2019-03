Foot – Nat 3 : le derby EFB – SC Bastia une fois de plus reporté

Bastia, France

Nouveau rebondissement dans l'affaire du match de National 3 entre l'Etoile Filante Bastiaise et le Sporting Club de Bastia : cette rencontre qui aurait dû se disputer le 3 mars dernier et qui a déjà changé trois fois de date et trois fois de stade, ne se jouera finalement pas. En tout cas, elle ne se jouera pas pour l'instant !

La Fédération Française de Football qui avait fixé, in fine, cette rencontre, dimanche prochain sur le terrain neutre de Mezzavia à Ajaccio, vient de faire marche arrière et d'annuler carrément le derby. La décision a été prise par la commission des compétitions au vu d'éléments nouveaux apportés dans ce dossier. En attendant leur examen, le derby bastiais est donc reporté à une date ultérieure et pourrait bien se jouer à nouveau … à Bastia.