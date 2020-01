Foot Nat 3 : Vierzon s'impose chez lui 4 buts à 2 dans le derby du Berry

Vierzon, France

Dans ce derby prolifique en buts marqués, il ne fallait pas arriver en retard au stade Brouhot de Vierzon. Dès la dixième minute sur un centre côté droit d'Issa Maréga, le jeune attaquant Castelroussin François Mendy se retrouve seul au deuxième poteau et d'une belle reprise inscrit le premier but. Mais la joie des Castelroussins est de courte durée. Trois minutes plus tard, le milieu de terrain Vierzonais Chrsitopher Aupetit d'une frappe tendue pleine axe et de vingt mètres égalise (13ème). La rencontre est plaisante et à la demi heure de jeu suite à une faute d'Adama Fofana dans la surface de réparation, l'arbitre siffle pénalty. Mohamed Bouzid d'un contre pied parfait permet à Vierzon de reprendre les commandes du match 2 à 1 (31ème). Mais les jeunes réservistes Castelroussins égalisent sur une action bien menée côté droit et sur un service de Luyambula au millimètre, sert François Mendy dans la surface. L'attaquant de la Berri d'une belle frappe, signe son doublé. Deux partout c'est d'ailleurs le score à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Vierzon inscrit un nouveau but dans la confusion. Sur une centre d'Adel Khéchim, le ballon arrive dans la surface de réparation. Et dans une forêt de jambes, Souleymane Diane trouve la faille et pousse le ballon au fond des filets. 3 à 2 (47ème). La rencontre s'achève sur un deuxième pénalty transformé par le Vierzonais Mohamed Bouzid 4 à 2 (66ème). A noter que ce pénalty a été retiré car Kamel Chafi est rentrée dans la surface de réparation trop tôt. Il a du même coup écopé d'une deuxième carton jaune qui s'est donc transformé en carton rouge (67ème).

D. Mérabti (entraîneur de Vierzon) : "J'ai bien aimé la notion de groupe pendant ce match"

Vierzon remporte donc cette première manche du derby du Berry à la grande joie de l'entraîneur Davy Mérabti : "J'ai bien aimé la notion de groupe pendant ce match. _Avec quatre buts marqués j'au aussi apprécié notre animation offensive_. Et puis à 4-2 et ce à plus de vingt minutes de la fin du match j'ai aimé aussi le travail des garçons car une fois que nous avons descendu notre bloc équipe, mes garçons n'ont pas encaissé de but et nous n'avons pas à rougir de ce principe de jeu." Sébastien Dubroca son homologue de la Berrichonne à beaucoup moins apprécié la deuxième mi-temps de ses joueurs. " La première mi temps collectivement et dans le jeu nous avons été intéressants. A contrario, nous avons été beaucoup trop fragile défensivement au cours des quarante cinq dernières minutes." Dans le même temps, le Bourges 18 a fait match nul un partout sur la pelouse d'Avoine. Au classement, les Bourges 18 est 6ème, Vierzon 8ème mais attention ces deux équipes se rencontreront en match en retard début février. La réserve de la Berri pour sa part conserve sa onzième place sur quatorze.