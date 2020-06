Foot national 1 : le FCBB repart au combat

Le FC Bastia-Borgu repartira pour une 2ème saison consécutive en National 1. Coup d'envoi le 21 août prochain. Les joueurs du Président José Orsini ont réussi leur mission qui était de se maintenir, après avoir accédés à ce championnat l'an dernier, un championnat stoppé net lui aussi par le Covid-19. ce lundi, dirigeants et staff du FCBB ont fait leur rentrée, une semaine avant d'accueillir les joueurs qui entameront lundi prochain leur longue phase de préparation. Ce sera une "nouvelle équipe" quasiment puisque l'effectif sera renouvelé à près de 80% a annoncé le coach bastiais, Jean-André Ottaviani. Les secteurs défensif et celui de l'attaque sont notamment concernés. Comme la saison dernière, le club présentera le plus petit budget de cette compétition (1,350 M d'euros), mais celui-ci a été bouclé malgré les difficultés inhérentes à la crise économique et validé, sans sourciller, par la DNCG. "On gère cela comme un budget familial, à l'image du club que l'on est" souligne tout sourire le président José Orsini qui donne rendez-vous à ses joueurs le 29 juin prochain pour les présentations et les premiers tests médicaux et physiques. Suivra ensuite une préparation de 8 semaines, agrémentée de 5 matchs amicaux dont deux contre l'équipe de L2 de l'ACA (le premier le 10 juillet), le GFCA, Corté et Furiani.

Cheikh Doumbia, "piston" du milieu bastiais, toujours là. © Maxppp - Xavier Grimaldi

14 joueurs ont quitté le club dont 4 retours de prêt, deux viennent d'arriver (Buon, un défenseur et Magassouba, un milieu), 10 restent sous contrat.