La Berri n'a pas tremblé pour son premier match de la saison et s'impose 2 à 0 face à Cholet

L'objectif était de débuter ce championnat national par un succès, qui plus est à domicile et bien c'est fait ! La Berri n'a jamais été inquiétée face à une équipe type de ce rude championnat de troisième division, à savoir Cholet, et sous les yeux de la nouvelle recrue star pour la division bien sûr, Nolan Roux qui a signé son contrat de deux saisons en faveur de la Berri. Il a d'ailleurs été présenté au public du stade Gaston-Petit avant le coup d'envoi. La Berri a débuté au mieux sa première rencontre officielle à domicile. Un déboulé côté droit de Fortuné qui rentre dans la surface de réparation côté droit pour créer le déséquilibre.

Thomas Robinet marque sur pénalty le premier but Berrichon de la saison

L'ancien attaquant Lensois ou encore Troyen est bousculé. L'arbitre n'hésite pas une seconde et siffle le penalty. Thomas Robinet, l'ex Lavallois s'élance et d'une frappe puissante à ras-de-terre côté droit, inscrit le tout premier but de la saison,1-0 (6ème). La Berri est plutôt séduisante en attaque avec Fortuné, Sunu ou encore Robinet. En revanche dans la relance, les Berrichons prennent toujours autant de risque. Ils n'ont pas encore les automatismes, mais ils tiennent bon en défense et c'est déjà çà !

Cholet est timide même si Jarju, de la tête sur un centre côté gauche, rate de peu le cadre (30ème). La Berri est pour sa part tout proche de doubler la mise sur un centre millimétré de Canelhas. Kévin Fortuné arrive au deuxième poteau mais la frappe de l'attaquant Castelroussin heurte les montants des buts de Nicolas Kocik (36ème). Les Bleu et Rouge maîtrisent et regagnent les vestiaires sur ce score logique.

Thomas réalise le doublé

L'objectif des Castelroussins, c'est de ne pas remettre Cholet sur les bons rails mais de doubler la mise ou encore conserver la maîtrise. C'est d'ailleurs dans ce dernier domaine que les Berrichons sont au mieux. Thomas Robinet, très en vue, va mettre la Berri définitivement à l'abri. Il inscrit un doublé suite à une frappe puissante en pleine surface de réparation. 2-0 (61ème). La Berri est de mieux en mieux dans cette deuxième mi-temps. La maîtrise et l'expérience font la différence. Les Castelroussins s'imposent logiquement 2 à 0.

Les joueurs de Marco Simone, même si cela n'est pas significatif, occupent la première place du classement à l'issue de cette première journée. L'objectif est de faire maintenant un résultat sur la pelouse d'Avranches pour le compte de la deuxième journée.