Foot National : La superbe opération de la Berri sur la pelouse du Red Star, 2 à 0

Après son élimination en Coupe de France face aux amateurs de Ouest Tourangeaux, les Castelroussins ont parfaitement relevé la tête. Ils s'imposent 2 à 0 sur la pelouse du Red-Star et ils restent sur un nul et deux victoires !

La Berri septième qui restait sur quatre points de pris sur six possible se déplaçait au Red-Star avec la ferme intention de débuter une série de matchs sans défaite !

Les joueurs du Red Star poussés par leur fidèle public ont lors des dix premières minutes le pied sur le ballon mais ne se montrent pas dangereux. La Berri, pour sa part, se contente de rester concentrée en défense et elle fait bien ! La première occasion franche est pour le Red-Star. Thibault Vialla s'échappe dans le dos de la défense. Il rentre dans la surface mais sa frappe est captée par Paul Delecroix (17e).

Premier but du défenseur Castelroussin Adama Mbengue

Les Castelroussins sortent ensuite de leurs coquilles. Sur une longue ouverture d'Opa Sanganté. Le ballon arrive côté gauche et dans la surface de réparation dans les pieds d'Adama Mbengue. L'ancien joueur de Caen à l'issue d'un très bon contrôle, frappe du plat du pied et marque 1-0 (19e). Les joueurs de Mathieu Chabert font preuve d'un incroyable réalisme : une occasion, un but ! Le Red Star, pourtant mené au score, reste soutenu comme jamais par le meilleur public de National. Les joueurs de Seine-Saint-Denis poussent pour revenir à la marque. Malgré quelques belles situations, notamment celles de Guillaume Bosca, le milieu de terrain voit sa frappe détournée en corner par Paul Delecroix, le gardien de but Castelroussin. La Berri résiste bien en cette fin de première mi-temps. Elle rentre aux vestiaires avec ce but d'avance.

Au retour des vestiaires, le Red Star pousse et domine largement les débats. Les joueurs d'Habib Beye jouent plus haut. Ils récupèrent beaucoup de ballons. Ils frappent au but mais , soit ils manquent de précision, soit le gardien Castelroussin fait son travail 0-1 (58e). Les Castelroussins ont même l'occasion de mener 2 à 0 sur un service de Thomas Robinet.

M'Bonné marque le la tête le deuxième but !

Sofian Daham au point de pénalty voit sa frappe prendre la direction des nuages. Les minutes défilent et la Berri est toujours aussi solide défensivement avec un grand Opa Sanganté en défense centrale . L'autre défenseur central M'bonné se fait lui aussi remarquer en inscrivant le deuxième but Berrichon d'une superbe tête au deuxième poteau sur un corner de Méxique 0-2 (89e). L'arbitre siffle la fin du match. Les Castelroussins peuvent lever les bras au ciel. Cette deuxième victoire de suite relance la Berri.