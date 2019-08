Foot National 2 : Une soirée de rêve mais aussi historique pour Bourges Foot qui écrase Sète 4 à 0 !

Bourges, France

Même en rêve très peu de supporters du Bourges Foot n'avaient imaginer un tel scénario pour cette première historique. Le Bourges foot ce club des quartiers Nord de Bourges a joué ce 10 Août son premier match en National 2 soit le quatrième division du football Français. Cette date restera donc dans les anales du club avec à la clé un résultat tout simplement renversant. Les Berruyers devant leur public ont battu Sète 4 à 0. Et quand on apprend que les Héraultais la saison dernière ont joué les premiers rôles dans cette division ce résultat est tout simplement un excellent résultat. les joueurs du Bourges Foot promu dans cette division tout en étant timide ont inscrit le premier but sur leur première occasions par Naly Rasamoel à la 31ème. Au retour des vestaires Daouda Gueye double la mise 2 à 0 (49ème). Sur un corner bien tiré de Naly Rasamoel, le très remuant Bohui Zabou inscrit le 3ème but. Daouda Gueye marque le 4ème et réalise son premier doublé à la 88ème. Une soirée de rêve pour les supporters présents à l'image de philippe : "c'est une belle équipe technique vive, quatre à zéro il n'y a rien à dire." Gérard est un supporter du club rival le Bourges 18 mais peu importe il ne tarit pas d"éloge sur le Bourges Foot : "C'est magnifique et puis c'est tout. Ils ont vraiment des joueurs de qualité."

Laurent Di Bernardo l'entraîneur du Bourges Foot est fier de ses joueurs. C'est une belle récompense pour les bénévoles du club © Radio France - Sylvain ROGIE

Laurent Di Bernardo ancien joueur de Bourges est arrivé au Bourges Foot il y a deux ans. Il a pu constater avec satisfaction le chemin qui a été parcouru : "Le club se structure le club avance c'est certain et c'est une belle récompense ce résultat pour les bénévoles du club. Vous comprendrez bien que je ne vais pas m'enflammer sur ce premier match malgré cet excellent résultat. Je suis tout simplement fier de mes joueurs qui une nouvelle fois se sont donnés sans compter pour gagner ce premier match en National 2. ils sont nous sommes rentrés dans l'histoire du club avec ce premier match à ce niveau pour le Bourges Foot. Nous l'avons fait avec brio et panache. Et ça personne ne nous l’enlèvera." Et avec un tel score le Bourges Foot occupe la première place du championnat de National 2. Une soirée de rêve.