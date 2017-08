Foot National 2 : Le Puy les pieds sur terre avant le derby face à Andrézieux

Après une saison dernière réussie et portée par une entame quasiment parfaite, les Ponots ont débuté par une défaite l'exercice 2017-2018. Une manière de se remettre immédiatement dans l'exigence de ce championnat.

Les championnats de football amateur ont repris depuis la semaine dernière notamment en National 2, l'ancien nom de la CFA, dans lequel évoluent deux clubs de nos départements : Le Puy en Velay et Andrézieux-Bouthéon. Les deux formations se retrouvent ce samedi pour un derby à 18h.

"En football il n'y a pas de passé"

Pour l'ASF, la saison a bien débuté avec un succès en ouverture à domicile face à Montceau les mines tandis que les Altiligériens trébuchaient sur la pelouse d’Épinal. Une défaite qui contraste avec le début de saison dernière quasiment parfait puisqu'ils étaient restés invaincus sur les 15 premiers matches et avaient finalement échoué de peu dans la course à la montée. Et ce derby face à Andrézieux est une occasion de se mesurer à une formation qui aura de hautes ambitions cette saison pour l'entraineur ponot Roland Vieira : "On a une étiquette de favoris par rapport à la saison passée mais aujourd'hui un club comme Andrézieux n'a rien à envier au Puy. Bien au contraire ! Il a peut-être plus de budget et des structures plus importantes que les nôtres. Il n'y a pas de passé dans le football et tout ce qui nous met en avant c'est justement le passé de la saison dernière. On sait qu'on est dans le même registre qu'eux cette année. L'an passé il y avait un épouvantail qui était Grenoble. Cette année on est plusieurs équipes à avoir des budgets égaux et des ambitions. On sait que ce sera un derby très intéressant."

Interview complète de l'entraineur du Puy Roland Viera Copier

Rendez-vous ce samedi à 18h au stade Massot du Puy en Velay pour la 2e journée de National 2 de foot et le derby entre Le Puy et Andrézieux-Bouthéon.