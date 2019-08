Foot | National 2 - Pour sa rentrée à domicile, Andrézieux arrache le nul face à Romorantin (1-1)

Après sa victoire inaugurale samedi dernier, l'Andrézieux-Bouthéon FC a eu plus de mal contre Romorantin samedi après-midi. Sous la chaleur, les Andréziens prennent quand même un point et restent dans le haut du groupe C.