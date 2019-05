Foot National 3 : Du mouvement au Bourges Foot suite à l'accession en N2

Bourges, France

Ce club des quartiers nord de Bourges s'est fait remarqué cette saison de la plus belle des manières : une accession au niveau 4 du football Français et la réception de Olympique Lyonnais en 32ème de finale de la Coupe de France le 5 janvier dernier. Les meilleurs joueurs Berruyers sont logiquement sollicités. Des clubs de National 1 voir de Ligue 2 se sont déjà porté candidat pour recruter par exemple Ibrahima Sory Keita l'international Sénégalais va quitter Bourges.

Laurent Di Bernardo : je suis très content pour lui car c'est une belle personne"

A 26 ans c'est le meilleur buteur de la poule avec 25 buts. Laurent Di Bernardo l'entraîneur du Bourges Foot est content pour lui : C'est un garçon que j'ai récupéré la saison dernière en R1 à côté du Puy. Je lui avait dit à l'époque, vient bosser avec moi je vais te remettre dans le droit chemin. Je suis très très content pour lui car c'est une très belle personne. C'est un sportif impliqué. Il fonctionne comme un professionnel. Maintenant nous ne pourrons pas le garder au Bourges Foot c'est une certitude. A nous de recruter encore une fois malin et surtout progresser avec le reste du groupe mais aussi avec les autres recrues. Je me fais pas trop de souci car nous changeons de division et ça risque d’intéresser des joueurs qui souhaitent par exemple se relancer.

Di Bernardo et Zabou élu respectivement meilleur entraîneur et meilleur joueur de l'année de la poule centre Val de Loire

Et puis nous allons avoir un bel avantage c'est de partager les installations municipales à savoir le stade Jacques Raimbault. Nous allons donc intégrer un vrai lieu de vie pour pratiquer le football. Enfin le Bourges Foot est certes un club qui a peu de moyens mais nous avons un bon réseau et nous allons être en mesure de proposer du travail aux futurs joueurs et bien sur des contrats fédéraux." Laurent Di Bernardo a été élu meilleur entraîneur de l'année de la poule du Centre Val de Loire et son joueur, Bohui Zabou meilleur joueur de l'année dans cette même poule. Zabou est lui aussi sollicité pour évoluer plus haut. Les joueurs et dirigeants vont dans l'immédiat savourer cette saison qui restera dans les anales. Place ensuite à la période de recrutement qui débute le mardi 4 juin au 15 juillet. Après les clubs peuvent faire signer autant de contrats fédéraux jusqu'en début d'année 2020.