Foot (National 3) : Jérôme Drouin fait ses premiers pas au Sablé FC en tant qu'entraîneur

C'est un retour aux sources pour ce nouvel entraîneur. Un an après son départ du Sablé FC du Sablé FC pour aller entraîner les U19 des Girondins de Bordeaux, Jérôme Drouin revient pour entraîner l'équipe première. L'ancien entraîneur Olivier Pédémas est partit rapidement pour l'Angleterre.

La semaine a été chargée à la fois pour le président et le nouveau coach.

Un contrat gagnant gagnant entre le président et le nouveau coach.

Gérard Gauthier, le président du Sablé FC ne s'attendait pas à autant de mouvements en ce mois d'août dans son club à l'aube de ses 10 ans de présidence. "On savait qu'Olivier (Pédémas) pouvait partir, même au dernier moment, car il y avait une clause dans son contrat mais avec cette crise sanitaire je ne pensais pas gérer en plus le départ d'un entraîneur. Ce qui m'a fait plaisir c'est que nous avons reçu une quinzaine de candidatures, ce qui prouve que le club attire. Mais nous avons été chercher Jérome car il connaissait le groupe. Il a beaucoup de qualités et c'est surtout un formateur".

Jérome Drouin le nouvel entraîneur à gauche avec le président Gérard Gauthier © Radio France - Christelle Caillot

J'ai enchaîné les 2 équipes depuis une semaine

"J'ai terminé vendredi dernier un match avec les U19 des girondins de Bordeaux et je suis rentré dans la nuit en Sarthe" souligne Jérome Drouin le nouvel entraîneur du Sablé FC. J'ai rencontré les joueurs dans le week-end et j'ai fait le premier entraînement ce lundi. Ça va parce que je connais le groupe et la plupart des joueurs donc les choses se font naturellement. Après, on n'est pas prêt. Tout simplement, parce que tous les matchs amicaux n'ont pas pu être joués, mais bon, on va voir au fil de la saison comment on peut progresser. Je suis confiant".

Le championnat de national 3 reprend ce samedi 29 août avec un déplacement à Changé en Mayenne pour le Sablé FC. Coup d'envoi à 18h00. On ne sait pas encore si le match pourra accueillir du public.