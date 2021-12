Foot - National 3 : une semaine après les inondations, jour de derby entre Bayonne et Anglet

Il aura fallu attendre une semaine de plus, à cause des intempéries. Ce samedi 18 décembre est un jour de derby. Pas en rugby mais pour le ballon rond. L'Aviron Bayonnais Football (5e, 17 points) reçoit les Genêts d'Anglet (6e, 16 pts) sur la pelouse du stade Didier Deschamps (18 heures). Un match en retard de la 12e journée de National 3, reporté la semaine dernière à cause des intempéries qui ont balayé le Pays basque. Avant ce choc, les entraineurs des deux formation, Laurent Dauriac pour l'Aviron et Cédric Pardeilhan pour les Genêts, évoque ce match.

La rivalité entre les clubs

Cédric Pardeilhan, entraineur des Genêts : "Il y a une rivalité, sept kilomètres entre les deux stades, on est dans le même championnat et on espère à chaque fois terminer devant l'autre, qu'on le veuille ou non. Même si ce n'est pas négatif, qu'il n'y a pas de guerre, pas d'animosité entre les deux clubs, pour n'importe quelle équipe et dans n'importe quel sport, quand on a la chance de jouer contre une ville qui est à côté, on a envie de la battre. Ça motive forcément les joueurs et je n'ai pas besoin d'en ajouter sur ce match. Quand ils découvrent le calendrier en début de saison, ils regardent d'abord les dates des matches aller et retour contre Bayonne."

Laurent Dauriac, coach de l'Aviron : "On sait qu'il se passe quelque chose sur de ce match, c'est un vrai derby. Maintenant, dans notre préparation, on a fait en sorte de s'occuper que de nous, de ne penser qu'à nos principes, notre jeu. On n'a absolument pas parlé de l'adversaire et de cette rivalité. Peut être qu'on l'abordera au dernier moment pour la préparation des derniers instants du match, dans les vestiaires, mais pour l'instant on préfère s'en éloigner. En revanche, c'est bien que le match ait été reporté la semaine dernière parce que les conditions climatiques ne permettaient pas de jouer et d'accueillir le public. J'espère que, juste avant les vacances, les gens vont venir voir ce derby. Répondre présent. Parce qu'il est vrai que le soutien du public peut générer des comportements qui sont différents d'un match classique, comme porter tout un groupe."

L'occasion de se rapprocher du podium

Laurent Dauriac : "On ne jure pas forcément que par le podium. On essaie de respecter le tableau de marche qu'on s'était fixé sur le plan comptable pour obtenir le maintien et pour l'instant nous sommes dans les clous. Il est vrai qu'avec une victoire contre Anglet, on serait par conséquent au-delà de nos objectifs, ce qui serait très intéressant pour aborder la deuxième partie de saison. Avec plus de sérénité et de confiance dans notre travail. On a mis pas mal de temps à installer nos principes de jeu, pour gagner en confiance et en efficacité. Ça n'a pas toujours été payant, notamment contre Libourne (perdu 1-2 à Deschamps le 27 novembre dernier), mais il est vrai qu'on score de plus en plus. Tactiquement, honnêtement sur un derby, on a beau préparer les choses d'un côté comme de l'autre, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a toujours une part d'imprévu et c'est ce qui fait aussi le sel de ces rencontres. Le match peut basculer sur un simple détail, une erreur, sur un simple coup de pied arrêté, etc. Par conséquent, on n'a pas bousculé nos habitudes pour préparer ce match."

Cédric Pardeilhan : "Bayonne est à un point devant nous, mais ils comptent un match de plus que nous (onze contre dix pour les Angloys). Si on peut prendre les trois points, on passerait devant eux avec un match de retard qu'on jouerait en février (le 5, avec la réception de Chauvigny). Ce serait un très bon bilan comptable sans être encore à la moitié du championnat. Donc, oui il y a beaucoup d'enjeux sur ce derby. Mais la principale chose pour nous, c'est d'essayer d'être dans la continuité de nos performances depuis les sept derniers matches(pour cinq victoires et deux défaites) avec des prestations vraiment abouties, pas tout le temps récompensées certes, mais il faut garder cette envie de perdurer dans l'effort, dans l'investissement et les bonnes attitudes. Tout cela en permanence."

► Aviron Bayonnais Football - Genêts d'Anglet, 12e journée de N3, samedi 18 décembre (18 heures)

Classement de N3