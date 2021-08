Foot - National : en ouverture du championnat, la Berri veut confirmer à domicile son statut de favori

L'état major Saoudien a été très clair au moment du rachat du club en mars dernier. L'objectif numéro un, c'est la remontée immédiate en Ligue 2 en cas de descente. La Berri est descendue malgré l'arrivée du technicien Italien Marco Simone. Du coup, des moyens financiers ont été donnés aux dirigeants Castelroussins pour recruter. Le dernier joueur en date qui a donné son accord pour aider la Berri à remonter, c'est un certain Nolan Roux. L'ex-joueur de ligue 1 est donc la quatorzième recrue mais il n'est pas qualifié pour la réception de Cholet. Il va falloir maintenant trouver la bonne alchimie et la bonne carburation pour atteindre en mai 2022, le but fixé par les dirigeants.

Mais pour cela, les Castelroussins vont devoir rendre une autre copie que le dernier match de préparation à domicile, défaite 1 à 0 face à Chartres (N2) : "Si le visage de la Berri est le même que face à Chartres, c'est sûr qu'il faut changer très vite de visage, car c'est un visage qui ne me plait pas du tout. Pour moi, cela reste un match amical qui n'a pas été bien interprété. Nous nous sommes préparés à l'idée qu'il y a beaucoup d'attente, mais aussi beaucoup de préparation des autres équipes vis-à-vis de nous." précise Marco Simone, toujours à la recherche de sa première victoire lors d'un match officiel.

La dernière recrue Nolan Roux, n'est pas qualifiée à l'occasion de cette première journée

La Berri est ultra favorite pour l'accession mais elle n'est pas la seule prévient le directeur général Patrick Trotignon : "Le Mans, Bourg-en-Bresse, Boulogne ou encore Laval...toutes ces équipes ont annoncé clairement une place dans le haut du classement. Ce sont des équipes qu'il faut prendre avec beaucoup de considération. Je crois surtout que les prétendants à la montée sont plus nombreux qu'on le pense. J'entends à la radio, je lis dans les journaux que Châteauroux est le grand favori du championnat, on va voir." Il est toujours difficile de se faire une idée précise à l'issue de la journée inaugurale. Mais le mieux, c'est de démarrer, surtout à domicile, par un succès. A noter que M'Bonné et Youssouf sont suspendus, Chouaref en revanche est dans le groupe tout comme Opa Sanganté. Attention, le coup d'envoi sera donné ce vendredi 6 août à 19h00 au stade Gaston-Petit. Vous devrez non seulement venir avec votre place en poche ou votre carte socio mais aussi présenter votre pass sanitaire pour assister à ce premier match à domicile.

Le groupe de 16 joueurs : DELECROIX, PLUMAIN OUANEH, MORANTE, FOFANA, MBENGUE, SANGANTE DEURO, DAHAM, CANELHAS ROBINET, SUNU, N'GOMA, MENDY, FORTUNÉ, CHOUAREF Entraineur : SIMONE