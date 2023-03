Foot-National : l'ASNL en panne d'efficacité piégée par Châteauroux (0-1)

L'ASNL, battue ce vendredi soir à Marcel Picot par Châteauroux, 0-1, après un penalty discutable transformé par Youssouf (32') peut regretter son manque d'efficacité offensif. Malgré des occasions et des situations, l'ASNL n'a jamais pu tromper la vigilance d'un adversaire réaliste. Au classement, au vu des autres résultats, les Nancéiens sont 11èemes et restent en dehors de la zone rouge.

Trop de mauvais choix

La défaite de ce vendredi soir face à des Castelroussins cliniques, est une déception surtout sur le plan comptable. Un succès aurait été le bienvenu pour faire un bond et se retrouver dans la première partie du classement. Pour cela, il aurait fallu jouer avec davantage de justesse et éviter certaines erreurs, à l'image de ce ballon perdu au milieu de terrain qui amène le penalty.

Un scénario vu trop souvent, qui change forcément la donne. Ce vendredi soir contre Châteauroux, comme face à Versailles et à Cholet, l'ASNL s'est une nouvelle fois lancée dans une course poursuite, sans parvenir cette fois à revenir au score. Par une trop grande précipitation, les derniers gestes et la finition ont fait défaut. Néanmoins, cette défaite évitable ne doit pas non plus faire oublier la volonté qu'à eu l'équipe à se porter vers l'avant.

Le coach Benoît Pedretti confirme que son équipe n'a pas été performante techniquement

Après cinq matchs sans défaite, la série positive s'est arrêtée. Reste désormais à savoir comment l'équipe va réagir. Est-ce une sortie de route passagère ? Nous serons fixés dès vendredi prochain lors d'une semaine à trois matchs : à Saint-Brieuc, et contre Concarneau et Villefranche à Marcel Picot.

