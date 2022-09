Foot-National : l'ASNL enchaîne en battant Le Mans (2-0)

L'ASNL a signé ce vendredi soir, un deuxième succès de rang, en s'imposant logiquement face au Mans, 2-0. Les buteurs, B.Etcheverria et T.Robinet ont validé la prestation collective nancéienne. Au classement, l'ASNL remonte à la dixième place et retrouve une place conforme à ses ambitions.

La victoire de l'ASNL de ce vendredi soir face au Mans, 2-0, est amplement méritée. Totalement dans son match, l'ASNL a pu compter sur B.Etcheverria (39') et T.Robinet (76') pour s'imposer. Grâce à ce succès, l'AS Nancy Lorraine se retrouve dixième au classement, une place qui correspond davantage aux attentes des supporters et aux ambitions du club.

Un succès bien construit

L'ASNL est parvenue à garder une certaine régularité dans ses efforts tout en se montrant efficace. Cela lui a permis de dominer en très grande partie son adversaire dans tous les secteurs du jeu. L'intensité et la volonté d'évoluer le plus haut possible, ont été l'une des clés du succès des hommes d'Albert Cartier pour garder à distance leur adversaire.

B.Etcheverria a inscrit son deuxième but sous le maillot nancéien

Défensivement solide et toujours menaçant offensivement, cette ASNL possède de nouveaux arguments, avec notamment l'apport de T.Robinet. L'ex-Castelroussin auteur d'une passe décisive lors de l'ouverture du score a montré tout au long du match qu'il savait aussi faire jouer ses coéquipiers.

Si individuellement, les progrès sont évidents, collectivement il reste encore à faire. Un chantier loin d'être insurmontable car l'état d'esprit affiché ce vendredi soir face au Mans et la semaine dernière à Concarneau seront des balises essentielles pour permettre à l'ASNL de rester sur le bon chemin et trouver la lumière en fin de saison.

Quel but de T.Robinet !

Ecoutez le coach de l'ASNL, Albert Cartier, après la victoire contre Le Mans

Les résultats de la 5ème journée et le classement de l'ASNL