Foot-National : l'ASNL méritait mieux face à Niort (2-2)

Ce vendredi soir, l'ASNL accueillait, la formation de Niort. Après une rencontre agréable et rythmée, les Rouge et Blanc sont allés chercher le point du match nul, 2-2. Menés deux fois au score contre le cours du jeu, les hommes de Benoît Pedretti n'ont jamais lâché et sont revenus à chaque fois grâce à Farade (40') et Bussman (90+2). Grâce à ce pont, l'ASNL est 10ème au classement.

ⓘ Publicité

Une prestation convaincante et des progrès

Le public ne s'y est pas trompé, malgré le match nul, il a longuement applaudi son équipe après le coup de sifflet final. Des applaudissements mérités après une prestation convaincante dans le jeu et l'état d'esprit. Les Nancéiens se sont évertués à garder leur ligne conductrice en cherchant constamment à jouer vers l'avant.

Malgré le peu de vécu collectif et le retard pris dans la préparation, cette formation progresse dans tous les domaines. Le niveau individuel s'améliore et il amène davantage de relations entre les lignes, Les enchaînements bien construits sont un danger pour l'adversaire. Le temps devrait être un allié pour cette ASNL qui doit désormais trouver la clé pour se montrer plus solide défensivement et cynique offensivement.