Foot-National : l'ASNL rejointe par Cholet à la dernière seconde doit se contenter d'un match nul (1-1)

L'ASNL n'a pas pu faire mieux que match nul, ce vendredi soir à Marcel Picot, face à Cholet. Taha avait ouvert le score de la tête (61'), avant que Robin n'égalise au bout du temps additionnel (90+7). Ce résultat logique scelle une rencontre dans laquelle les deux formations ont eu leur mi-temps. Au classement, l'ASNL est 7ème avec 12 points.

Un manque de maîtrise

L'ASNL est généreuse, son envie et sa détermination sont incontestablement des atouts qui lui seront utiles pour parvenir à atteindre son objectif d'accession. Mais il lui faudra aussi parvenir à une plus grande maîtrise du jeu et surtout de ses émotions.

Des aptitudes qui ont fait défaut face à Cholet. En difficulté en première mi-temps et dans l'incapacité de garder le ballon, de varier son jeu, l'ASNL a subi la vivacité de son adversaire bien plus à l'aise techniquement.

Une gestion des émotions défaillante

En seconde période, la volonté de reprendre le jeu à son compte a permis à l'ASNL de retrouver quelque peu ses esprits. Son jeu direct lui donne la clé pour ouvrir le score. Sur un coup franc joué en une touche, Umbdenstock délivre un centre pour la tête de Taha qui fait mouche (1-0).

Une opportunité que les Nancéiens seront incapables de préserver. Trahie par une trop grande générosité et des lacunes dans le contrôle des temps forts et des temps faibles, l'égalisation choletaise arrive sur un coup franc largement évitable et un renvoi de la tête de Robinet plein axe sur Robin, qui ne manque pas l'opportunité (1-1, 90+7).

Après Versailles (2-2), Nancy manque une nouvelle fois le coche, mais cette fois à domicile, où après huit journées, l'ASNL a laissé en route huit points. Pour que Marcel Picot devienne une forteresse, il faudra que ses soldats gardent cet état d'esprit mais acquièrent un certain sang froid.

Gaétan Bussmann regrette la première mi-temps poussive