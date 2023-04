Foot-National : l'ASNL s'incline lourdement face au Red-Star (1-4)

L'ASNL et le Red-Star, étaient ce lundi soir à Marcel Picot pour clore la 29ème journée du championnat National. L'ASNL a subi la loi des Audoniens, 1-4. Ce score lourd qui ne reflète pas forcément la physionomie du match montre une nouvelle fois les difficultés qu'à l'ASNL à se montrer efficace dans les deux surfaces, au contraire du Red-Star qui a été clinique dans les moments clés du match. Cette 11ème défaite de la saison laisse les Nancéiens en position de relégable, avant de se rendre ce vendredi à 15 heures, à Paris, pour y affronter Paris 13 Atletico.

L'ASNL manque le coche et se fait punir

Pour l'ASNL, ce résultat ne change foncièrement pas grand-chose. Il assure définitivement, que les Nancéiens ne boxent pas dans la même catégorie que certaines équipes du top 5. L'inefficacité offensive et la permissivité défensive sont des récurrences pour cette ASNL, qui pourtant dans le jeu est capable de rivaliser. C'est ce qui s'est passé face au Red-Star, dans la préparation des actions, la variété des mouvements, l'ASNL a fait le job et est allée jusqu'à faire briller le gardien adverse à plusieurs reprises, mais s'est sabordée en prenant trois des quatre buts avec une certaine passivité.

Il va donc falloir faire avec ces carences jusqu'au bout et compenser par un état d'esprit conquérant, car aujourd'hui, l'ASNL ne peut plus calculer. Sa position au classement ne lui offre plus de marge de manœuvre dans ce championnat difficile. L'ASNL doit lâcher les chevaux et prendre des risques si elle veut s'en sortir. Le calendrier lui offre trois confrontations contre des concurrents directs. L'ASNL joue certainement sa saison sur ses trois prochains matchs.

La réaction du coach de l'ASNL, Benoît Pedretti, après la lourde défaite face au Red-Star (1-4)