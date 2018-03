Rodez, France

En début de saison, le promu Rodez visait le maintien en National. Après 26 journées le club est provisoirement leader et la donne a changé. "L’objectif était de se maintenir le plus rapidement possible, répète le directeur sportif Grégory Ursule, aujourd'hui c’est fait niveau comptable et on a envie d’être plus ambitieux". En fin de saison les deux premiers au classement de National seront directement promus, le troisième jouera un match de barrage contre le 18e de Ligue 2. Même si l’équipe se veut prudente sur le terrain sportif, le club s’active pour anticiper les conséquences d’une probable montée au deuxième échelon du foot français.

Des aménagements anticipés

La crainte de Rodez, c’est évidemment de revivre le psychodrame qu’a connu Luzenac en 2014. À l’époque le club termine 2e de National et obtient le droit de monter en Ligue 2, mais la LFP (Ligue de Football Professionnel) au terme de près de trois mois de procédure refuse cette montée au club qui se retrouve finalement dans l’obligation de repartir en 7e division. C’est notamment le fait de ne pas avoir un stade aux normes de la Ligue 2 qui a pénalisé Luzenac, et c’est aujourd'hui la principale préoccupation du Raf. "On prend toutes les précautions et on travaille depuis décembre sur le dossier, confirme Grégory Ursule, notre chance c'est que notre parcours sportif nous permet d'anticiper".

Pour ne pas se retrouver dans la situation de Luzenac, le club de Rodez, en contact toutes les semaines ou presque avec les instances du foot français, doit présenter un plan tangible à la LFP au 15 avril, et présenter les garanties qu'il dispose d'un stade aux normes de la Ligue 2 dès le 30 juin. Ce stade ne sera dans un premier temps pas l’emblématique stade Paul-Lignon qui devra être réhabilité en cas de montée. "La ville s'y engage" assure le maire Christian Teyssèdre, qui reconnait avoir été pris un peu au dépourvu par le parcours surprenant du Raf. Un crédit a été voté en conseil municipal pour acter les travaux qui doivent notamment mettre à niveaux les normes de sécurité pour le public, les joueurs et les arbitres, mais aussi rénover et agrandir les vestiaires, améliorer l'éclairage du stade et installer un système de vidéo-protection. Le terrain devra pour tout cela être déplacé d'environ un mètre, cela permettra aussi d'installer un meilleur système de drainage de la pelouse et un chauffage. "L'avantage que l'on a c'est qu'il ne s'agit que d'aménagements et non d'une construction, on n'a donc pas de permis à déposer et on peut gagner du temps" précise le maire de Rodez.

Le stade devra être mis aux normes de la Ligue 2 si le club venait à monter. © Maxppp - Jean-Louis Pradels

Reste à assurer la montée

Le coût total de ces mises aux normes avoisine les 4 millions d'euros et le stade devrait être prêt fin octobre. Autrement dit en cas de montée le Raf devra jouer en début de saison loin de Rodez, dans un stade homologué. Ce n'est en l'état pas le cas du Stadium municipal d'Albi, et cela pourrait obliger les Ruthénois à aller jouer à Gueugnon, au Mans ou ailleurs. La première des conditions à tous ces chambardements, c’est évidemment une montée du Raf en Ligue 2 dans quelques semaines, et si le club n’y parvient pas, ce ne sera pas la fin du monde non plus. "Forcément d'échouer au dernier moment, ça serait dur pour les compétiteurs que nous sommes, et cela pourrait même être un petit traumatisme".

La principale conséquence d'une "non montée" serait le lifting de moins grande ampleur du stade Paul-Lignon : "on s'est mis d'accord avec le président pour simplement refaire une tribune, explique Christian Teyssèdre, on intégrera la vidéo-protection, l'éclairage et de nouveaux vestiaires, mais cela demandera plus de temps comme il n'y aura pas d'urgence, et l'équipe devra aller jouer ailleurs". Sans doute au complexe sportif de Vabre, à la sortie de Rodez. "Les terrains homologués pour le National ne manquent pas" ajoute le Maire, mais évidemment, si le Raf devait se délocaliser on se doute que le club préférerait que ce soit pour la bonne cause, et la montée en Ligue 2.