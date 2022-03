National : la Berrichonne Foot débute une série de quatre matchs "décisifs" à Sedan ce vendredi

La Berri n'a plus trop le choix au cours de ce mois de mars pour toujours croire en ses chances d'accession en ligue 2 : Elle entame une série de quatre matches avec pour objectif au minimum trois succès et un match nul. Cette série "décisive" débute ce vendredi à Sedan.

Entre les matchs qu'ils auraient du gagner, Bourg-en-Bresse ou encore ceux qu'ils ont perdu logiquement, Avranches, St Brieuc ou Bastia-Borgo, les footballeurs de la Berri accusent un retard important sur les deux premières places du classement général de National et ce à onze journées de la fin du championnat. Les Castelroussins ont neuf points de retard sur le leader Concarneau, huit points sur Laval le deuxième et enfin cinq points de retard sur le troisième Bourg-en-Bresse, c'est à dire les 2 places d'accession et celle de barragiste.

La Berri joue toute sa saison sur ce mois de mars

Lors des quatre prochaines journées, les Berrichons vont jouer trois équipes qui sont actuellement devant eux : Sedan ce vendredi, ils recevront ensuite Laval le lundi 14 mars, puis ils iront à Concarneau le 21 et enfin, les joueurs de Mathieu Chabert recevront la lanterne rouge Boulogne-sur-mer. Sur ces douze points à venir les Castelroussins doivent - vraiment au minimum - en prendre huit mais il serait préférable d'en prendre dix voire, bien sûr, douze. "Ces trois matchs à venir sont primordiaux. Notre objectif c'est déjà d'en prendre trois ce week-end après il sera temps de voir ce que l'on peut faire dans le match qui suit et le match d'après. Mais ce qui est évident c'est que quand vous jouez trois adversaires placés devant vous ça devient automatiquement des matchs importants." explique Mathieu Chabert l'entraîneur de Châteauroux.

Sedan reste sur quatre victoires à la suite

Les "bleu et rouge" doivent en priorité se concentrer sur le promu Sedan. Les joueurs d'Olivier Saragaglia (ancien entraîneur adjoint de Châteauroux) sont tout bonnement en tête du championnat depuis la phase retour avec à la clé quatre succès de rang. Ils sont à deux petit points du maintien officiel alors qu'il reste onze journées ! Bien entendu, les Sedanais vont recevoir la Berri sans pression particulière par rapport à l'objectif fixé qui n'est autre que le maintien. La Berri en revanche n'a pas le choix. Une défaite à Sedan et elle pourrait pratiquement dire adieu définitivement aux deux voire trois premières places au soir de la trente quatrième journée. Un match nul au stade Louis Dugauguez pourrait devenir un résultat intéressant à une condition. La Berri devra enchaîner avec trois succès de rang. Les Castelroussins sont au pied d'une montagne. S'ils décrochent, ils ne pourront plus atteindre le sommet.