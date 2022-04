Foot National : la Berri dit adieu à la montée cette saison après sa défaite à Villefranche-Beaujolais

Les Berrichons ne sont plus en course pour la montée en Ligue 2 après avoir échoué à renouer avec la victoire sur la pelouse de Villefranche-Beaujolais. Dans le stade de ce redoutable adversaire Châteauroux s'est incliné 2 buts à 1 ce vendredi et devra donc attendre la saison prochaine pour retenter sa chance.

La rencontre débute dans un stade Armand Chouffet copieusement garni. Les vingt-deux acteurs ne prennent pas trop de risque et confondent le plus souvent vitesse et précipitation tant les pertes de ballons sont nombreuses 0-0 (13e). Villefranche-Beaujolais prend doucement les commandes du match sans se montrer extrêmement dangereux. La Berri subit mais tient bon en défense.

Une chose est sûre, les joueurs de Mathieu Chabert vont devoir se montrer beaucoup plus incisifs dans les phases offensives pour marquer. Les Rhodaniens de leur côté n'arrivent toujours pas à prendre en défaut cette formation Castelroussine. Faouzi Benchabane l'arbitre de la rencontre siffle la mi-temps sur ce score logique de 0 à 0.

Villefranche-Beaujolais inscrit deux buts en deuxième mi-temps

Au retour des vestiaires, Villefranche-Beaujolais inscrit le premier but de la rencontre. Sur un centre venu de la droite, Simon Elisor Jaillit au deuxième poteau et du plat du pied permet à son équipe de mener 1 à 0 (51e). Les Rhodaniens portés par leur public se sentent pousser des ailes et ils vont être à nouveau récompensés. Sur un centre, le capitaine Rémi Sergio trouve la tête de Rémi Bonenfant qui étrangement seul au deuxième poteau catapulte le ballon au fond des filets. Le score est de 2 à 0 (71e) et ça sent le roussi pour les castelroussins.

Le Castelroussin Yannick M'Boné sauve l'honneur

En fin de rencontre, le défenseur central de la Berri Yannick M'boné, d'une tête au deuxième poteau réduit l'écart (83e). On en restera là. Mathieu Chabert, à l'issue de la rencontre, ne cache pas sa déception mais constate fataliste que son équipe n'a pas su être suffisamment "tranchante". Dressant un premier et rapide bilan de la saison, il constate que la Berri a perdu trop de points face à des mal classés sans réussir à s'imposer suffisamment face aux équipes de haut de tableau. "Quand vous ne battez pas ceux d'en bas et que vous ne battez pas ceux d'en haut, vous faites des saisons moyennes comme celle-là" constate le coach castelroussin. Avant de tirer des conclusions plus poussées de ce bilan, la Berri doit cependant finir au mieux son championnat.

Vendredi prochain elle jouera son dernier match de la saison à Gaston-Petit, avec la réception de Bastia-Borgo. Le coup d'envoi sera donné à plus tard que d'habitude à 20h45.