Foot National : la Berri boit la tasse en Normandie, défaite 3 buts à 1 à Avranches

Marco Simone, l'entraîneur de la Berri, avait prévenu son groupe par rapport à la qualité de cette équipe Normande qui avait décroché le point du match nul à Créteil.

Ça démarre très fort pour Avranches avec deux occasions franches pour Bouateng, le capitaine Avranchinais et Pollet. Heureusement, le gardien Berrichon Delecroy est vigilant et ses sorties sont judicieuses 0-0 (9ème). La Berri n'est pas au mieux mais elle va finir pas se ressaisir. Sur un coup-franc de M'Bengue, la frappe de l'ancien Caennais prend la direction des buts mais le gardien Manchois d'une belle claquette, pousse ce ballon en corner (18ème). La Berri va mieux ? Et bien franchement non ! Avranches domine, maîtrise les débats et va inscrire le premier but de cette première période.

Trois buts en première période dont deux en 120 secondes !

Un déboulé de Bouateng, le capitaine qui rentre dans la surface de réparation. Sa frappe est puissante et cadrée et le gardien Berrichon très sollicité repousse au deuxième poteau, dans les pieds de David Pollet qui pousse le ballon du plat du pied au fond des filets 1-0 (35ème). Ce n'est pas illogique mais les Castelroussins vont réagir. Sur un corner de Gilles Sunu, le capitaine Yannick M'Bonné surgit au point de pénalty et d'une superbe tête égalise 1-1 (43ème). Il reste deux minutes à jouer. Avranches va doubler la mise sur une belle percée de Madih Talal côté gauche. Il centre et dépose le ballon sur la tête de David Pollet seul au premier poteau qui inscrit le doublé 1-1 (45ème)

En seconde période, à deux reprises, Avranches est à deux doigts de marquer ; une première fois sur corner puis une deuxième fois sur une frappe cadrée de Pierre Magnon qui oblige le portier Berrichon a sauvé les meubles. 2-1 (55ème). La Berri est une nouvelle fois dominée. Marco Simone procède à son premier changement. Sunu est remplacé par Ntolla

Le Castelroussin Jonathan Méxique expulsé à la 70ème, suite à deux cartons jaune (70ème)

Avranches triple la mise sur un raid de Florian Bianchini qui part de 50 mètres et trompe avec beaucoup de facilité le gardien Castelroussin (81ème). La Berri a eu du mal à imposer son jeu tout au long de la rencontre face à une formation d'Avranches qui n'a pas volé sa victoire. Le clou du spectacle ? Peter Ouaneh qui écope d'un carton rouge pour un tacle en tant que dernier défenseur (90ème). La Berri termine contre neuf contre onze !!! En terre normande, la messe est dite !

La Berrichonne devra impérativement réagir le lundi 23 Aout avec la réception du Mans, un candidat déclaré à la montée.