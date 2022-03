Foot: Victoire obligatoire, à domicile, pour La Berrichonne face à la lanterne rouge, Boulogne-sur-Mer

Plus les journées passent et plus la Berri fait du surplace ! Elle ne réussit toujours pas à mettre un pied voire deux sur le podium. À ce sujet, à l'issue du dernier 0 à 0 sur la pelouse de Concarneau, l'entraîneur Castelroussin Mathieu Chabert a évoqué pour la première fois le nombre de points nécessaires, selon lui, pour accrocher la troisième place du classement général au soir du 13 mai lors de l'ultime déplacement à Cholet : autour de 60 alors que La Berri en compte actuellement 42.

"C'est un match piège car tout le monde nous voit gagner" Mathieu Chabert l'entraîneur de la Berri.

Bien sur, à l'aube de recevoir la lanterne rouge Boulogne-sur-Mer, le technicien castelroussin a prévenu ses joueurs : "C'est un match très dangereux et mes joueurs le savent aussi. C'est un match piège car tout le monde nous voit gagner. Sauf qu'un match tant que nous ne l'avons pas joué et gagné nous ne pouvons pas prévoir quoi que se soit." prévient Mathieu Chabert.

Boulogne-sur-Mer compte 15 défaites en 25 journées

L'objectif numéro un c'est de valider le point pris sur la pelouse de Concarneau par un succès face à Boulogne-sur-Mer. Les footballeurs du Nord ont un pied et demi en National 2 compte tenu de leur saison. Ils sont en souffrance, en grandes difficultés. Les Boulonnais comptent deux victoires en vingt-cinq journées, huit matchs nuls et surtout quinze défaites. Après avoir pris deux points sur six possible, les Castelroussins doivent reprendre leur marche en avant et ils doivent surtout compter, à l'issue de cette vingt sixième journée quarante cinq points.

Peter Ouaneh suspendu pour la venue de Boulogne-sur-Mer

Côté effectif, la liste des suspendus s'est allongée après le déplacement lundi dernier en Bretagne. Alors qu'Adama Mbengue, Ferris N'Goma sont toujours suspendus, le défenseur central Peter Ouaneh les rejoint.