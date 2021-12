Foot national : La Berri se doit de battre le leader Villefranche-Beaujolais pour confirmer sa dynamique

L'objectif de la Berri en cette fin d'année 2021, c'est de terminer invaincu sous l'ère Chabfra,ert. Après un match nul 1-1 à Boulogne-sur-Mer suivi de trois succès de suite (Chambly, Red-Star et Orléans), les Castelroussins restent sur un match nul à Annecy 0-0, l'actuel troisième. L'objectif après ce point ramené de Haute-Savoie, c'est donc de le valider par un succès à la maison, qui plus est pour le dernier match à domicile de cette année civile.

"Si Villefranche-Beaujolais continue sur cette lancée, cette équipe va battre le record historique de points

Justement, les Berrichons accueillent le premier de la classe : le FC Villefranche Beaujolais qui ne s'est incliné qu'une seule fois en quinze journée (2 à 0) face à Annecy. "Nous allons jouer l'équipe qui est sur la meilleure dynamique du championnat, indique Mathieu Chabert, le coach de Châteauroux. Nous étions à égalité avec elle, mais comme Villefranche-Beaujolais a gagné son dernier match et que nous avons fait match nul, c'est eux maintenant qui sont sur la meilleure dynamique. Quand vous avec 32 points en 15 journées, vous êtes à plus de deux points par match".

"Si Villefranche-Beaujolais continue sur cette lancée, cette équipe va battre le record historique de points en National, c'est assez incroyable, poursuit celui a entraîné le Sporting Club de Bastia l'an dernier. Pour exemple, la saison dernière avec Bastia, je termine le championnat avec 10 points d'avance et je tourne avec 32 points à la trêve en 17 matchs. Eux ils ont 32 points en 15 matchs !"

Le meilleur buteur Thomas Robinet est suspendu

La Berri compte bien terminer cette année 2021 de la plus belle des manières et offrir à ce fidèle public du stade Gaston-Petit les trois points de la victoire. La mission s'annonce délicate mais pas impossible du tout. Les Rhodaniens vont bien finir un jour par baisser le pied et donc être beaucoup moins performants. Et si c'était ce vendredi 10 décembre ? Vous aurez la réponse aux alentours de 20h50. À noter la suspension du meilleur buteur Thomas Robinet exclu lundi dernier suite à deux cartons jaune sur la pelouse d'Annecy. Le jeune Siriné Doucouré, 19 ans pour 1m93, pourrait être aligné d'entrée de jeu.

La Berrichonne de Châteauroux face à Villefranche-Beaujolais, c'est à suivre en direct sur l'antenne de France Bleu Berry vendredi à 19h (avant-match dès 18h30).

Le groupe :

1 DELECROIX, 2 VARGAS, 3 MBONÉ, 4 OUANEH, 8 MEXIQUE, 10 SUNU, 12 FOFANA, 13 MBENGUE, 14 DAHAM, 18 N’GOMA,

19 SANGANTÉ, 22 THIO, 24 FORTUNÉ, 26 ROUX, 27 YOUSSOUF, 29 DOUCOURÉ, 30 PLUMAIN.

Entraîneur Mathieu Chabert