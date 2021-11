La Berrichonne Football veut poursuivre sa bonne série en National sur la pelouse du Red Star

L'élimination aux tirs au but lors du 6e tour de la Coupe de France sur la pelouse de Ouest Tourangeau (N3), ce n'est pas oublié mais c'est de l'histoire ancienne. Mathieu Chabert n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet avant le déplacement au Red Star. "De toute façon c'est fait, nous sommes éliminés, ça ne sert à rien de ressasser. Dans dans mes précédentes vies, je me suis toujours fait éliminé très tôt en Coupe de France et cela ne m'a pas empêché de monter avec Béziers ou encore Bastia. Après, nous devons nous concentrer sur le principal objectif du club", indique le nouvel entraîneur de la Berri. Une explication de texte a eu lieu lundi avec les joueurs présents sur la pelouse de Ouest Tourangeaux et ensuite tout le groupe s'est tourné vers ce déplacement au Red Star.

"C'est super de jouer dans un stade avec une telle ambiance, pour moi c'est le meilleur public du National." Mathieu Chabert entraîneur de la Berri.

La Berri va évoluer dans le mythique stade Bauer à St Ouen en Seine-Saint-Denis. Un stade à l'anglaise où le public est toujours présent pour encourager son équipe qui a atteint la Ligue 2 avant de redescendre en National depuis deux saisons. "Soyons contents de jouer dans ce stade qui accueille à chaque rencontre 2600 spectateurs soit la jauge maximum autorisée. C'est pour moi le meilleur public du championnat national." La Berri devra donc se démultiplier sur la pelouse du Red Star. Ce sont deux équipes aux mêmes ambitions à savoir la montée en Ligue 2 mais deux équipes qui ont changé d'entraîneur en raison des résultats qui n'arrivent pas assez vite. Habib Beye est à la tête du Red Star et Mathieu Chabert s'est assis sur le banc de Châteauroux.

Le Red Star marque beaucoup de buts depuis l'arrivée de Beye mais en encaisse également

C'est donc un bon test pour ces deux équipes ambitieuses. Les joueurs du Red Star ont la particularité depuis l'arrivée d'Habib Beye de marquer beaucoup de buts (18 en 12 journées) mais la défense est perméable avec 22 buts encaissés soit la quinzième défense de la poule. "Nous devrons être capable de contenir leur fougue offensive mais nous devrons aussi et surtout être très efficaces quand nous aurons l'opportunité." Voila deux ingrédients pour revenir de St Ouen avec au minimum le point du match nul.