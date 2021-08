Foot National : la Berri veut enchaîner ce vendredi soir à Avranches

Une chose est sûre, la Berri ne va pas gagner tous ses matchs. Mais dans un tel championnat qui ressemble souvent à un marathon, la clé c'est d'être le plus régulier possible et bien entendu perdre le moins possible. Cette Berri sera attendue à chaque déplacement mais les supporters d'Avranches Mont-Saint-Michel et les quelques supporters Berrichons qui seront présents dans les tribunes du stade René Fenouillère, ne verront pas les premiers pas de la dernière recrue vedette Nolan Roux.

Nolan Roux et Ilyas Chouaref sont absents mais Yannick M' Bonné et Jonathan Méxique sont de retour

Il est qualifié précise Marco Simone, son entraîneur mais il n'est pas encore prêt : "Pour avoir eu une discussion avec lui, il n'est pas prêt pour enchaîner 45 minutes. En revanche du côté cardiaque, tout est ok, du côté musculaire il y a encore un peu de travail. Notre objectif, comme nous rejouerons le lundi 23 Août prochain à Gaston-Petit face au Mans (18h45) et comme après Avranches, nous avons dix jours pour nous préparer, l'idée c'est que Nolan (Roux) débute à domicile face au Mans." Ilyas Chouaref sera également absent. Légèrement souffrant cette semaine, il devrait lui aussi être de retour dans le groupe lors de la réception des Manceaux. A noter le retour, après sa suspension d'un match, du capitaine Yannick M' Bonné. Quand à Jonathan Mexique l'ancien capitaine de Cholet, il est lui aussi de retour après une blessure contractée en stage de préparation.

Marco Simone : "C'est une équipe qui aime jouer donc nous devrions voir un beau match de football."

"Nous avons observé bien entendu les Normands lors de leur premier match à Créteil. C'est une équipe visiblement qui aime jouer. Nous devrions alors voir un beau match de football" précise Marco Simone, l'entraîneur Castelroussin. Avranches Mont-Saint-Michel de son côté a terminé son championnat la saison dernière à la treizième place sur dix-huit. Les dirigeants Normands du coup, ont musclé un peu comme Châteauroux, leur secteur offensif avec les arrivées de Florian Bianchini d'Amiens, un joueur prometteur, ou encore le très expérimenté David Pollet en provenance du Gazélec d'Ajaccio, sans oublier le défenseur central Yhoan Baret de Guingamp.

Quoi qu'il en soit la Berri qui a soigné son entrée dans ce championnat de troisième division sera une nouvelle fois favorite. Face à une équipe joueuse et sur une pelouse annoncée en parfait état, ces deux équipes joueuses devraient proposer du spectacle.