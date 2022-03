Foot National : "la Berrichonne joue le match le plus important de sa saison à Concarneau"

La Berri n'a jamais réussi sous l'ère Mathieu Chabert à battre un candidat à la montée en ligue 2. Avec six points de retard sur l'adversaire du jour, Concarneau et onze points sur le leader Laval, les footballeurs de la Berri jouent carrément leur saison face à ce candidat à l'accession : "Si nous perdons à Concarneau, la deuxième place ce sera un petit peu plus compromis (ndlr : la Berri aura neuf points de retard) on ne va pas se voiler la face. Si on fait match nul tout le monde se maintiendra. En revanche si on gagne on se retrouve à trois points de la deuxième place. C'est plus la même chose. C'est donc le match le plus important de notre saison."

Trois joueurs cadres absents côté Berrichonne

Plus les journées défilent et plus la pression s'accentue sur les épaules des Castelroussins d'autant qu'ils restent, à domicile, sur deux matchs nuls face à deux candidats à la montée : Bourg-en-Bresse (1-1) et Laval (1-1) avec, c'est vrai, des décisions arbitrales qui n'ont pas toujours tourné en leur faveur. En revanche à l'extérieur, les "bleu et rouge" restent sur deux succès de suite 1-0 à Sète et 2-0 à Sedan. L'objectif c'est bien entendu la passe de trois en terre Bretonne. La tâche s'annonce encore plus compliquée dans la mesure ou Mathieu Chabert l'entraîneur Castelroussin va devoir se passer de trois joueurs cadres : le capitaine Opa Sanganté s'est blessé au genou lors de la réception de Laval, Adama Mbengue est suspendu deux matchs et Ferris N'Goma a pour sa part écopé de quatre matchs de suspension après leurs cartons rouges respectifs reçus face aux Mayennais.

Opa Sanganté absent pour plusieurs semaines sera présent en tribune à Concarneau

Pour ce match le plus important de la saison, le capitaine Opa Sanganté victime d'une entorse du genou lors de la réception de Laval sera présent en tribune à Concarneau et sans doute dans le vestiaire avant le coup d'envoi pour supporter son groupe. Face à des Bretons qui n'ont connu que quatre défaites en vingt cinq journées, la Berri va devoir sortir un grand match et surtout se montrer extrêmement concentrée dans la premier quart d'heure, histoire de ne pas encaisser un but et de courir une nouvelle fois après le score.

Les Berrichons ont aussi une revanche à prendre. Au match aller pour sa première visite officielle à Châteauroux, le propriétaire du club Abdullah Bin Mossad avait pris place en corbeille présidentielle au stade Gaston-Petit le 8 octobre 2021. Mais à l'issue de ce match, les Bretons s'étaient imposés 2 à 0 ce qui a couté la place d'entraîneur à Marco Simone remplacé quelques jours après par Mathieu Chabert.