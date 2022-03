Foot national : La Berrichonne l'emporte à Sedan dans les Ardennes

(Photo d'archive) Thomas Robinet a ouvert le score pour La Berri et rejoint la plus haute marche du classement des buteurs de National (14 buts)

La Berri a parfaitement négocié sa première étape d'un mois de mars déterminant dans la course à la montée en ligue 2. Pas au mieux au classement (7e) avant cette rencontre, avec neuf points de retard sur le leader Concarneau et huit points de retard sur le deuxième Laval, Châteauroux avait même été dépassée par son adversaire du soir, Sedan ,le promu qui occupait une très brillante sixième place.

Mais en début de match l'entraîneur Castelroussin, Mathieu Chabert, innove dans son schéma tactique sur la pelouse du stade Louis Dugauguez en très mauvais état. Les Berrichons débutent leur match en 4-4-2. Ils sont positionnés en losange pour déstabiliser les Sedanais. Et ça marche car les footballeurs de la Berri sont présents d'entrée de jeu. Ils monopolisent le ballon, le seul souci c'est le manque d'occasions franches 0-0 (13e). Les joueurs de Mathieu Chabert pêchent une nouvelle fois dans la finition ou encore dans le dernier geste à l'image du meilleur buteur Castelroussin Thomas Robinet, bien servi par Fortuné, mais qui rate son dernier contrôle en pleine surface de réparation. Les Castelroussins ne manquent pas d'envie ni de détermination mais toujours de finition pour le moment 0-0 (38e). Ils rejoignent les vestiaires sur ce score de 0 à 0.

Thomas Robinet inscrit à Sedan son 14e but sur pénalty

En deuxième mi-temps, les vingt deux acteurs sont rentrés sur la pelouse pied au plancher mais ce sont les Castelroussins qui vont inscrire le premier but. Sur une percée de Ferris N'Goma, dans la surface de réparation, l'ancien Orléanais est crocheté irrégulièrement et l'arbitre Monsieur Leleu n'hésite pas et indique le point de pénalty (59e). Thomas Robinet s'élance et prend le gardien sedanais à contre pied 0-1 (60e). La Berri va t-elle repartir des Ardennes avec cette victoire tant espérée ?

Le premier but du Castelroussin Doucouré (19ans)

Les joueurs de Mathieu Chabert résistent en défense aux assauts ardennais et vont faire encore mieux par l'intermédiaire de Siriné Doucouré 19 ans (1m92). Le jeune attaquant profite d'une relance trop molle de la défense Ardennaise en direction de son gardien pour, avec beaucoup de sang froid, inscrire, à la 90e minute, le deuxième but synonyme de victoire définitive castelroussine. La Berri après ce succès dans les Ardennes remonte à la 5ème place du classement.