Foot (National) - Le Mans FC de retour après trois semaines sans match

Les Sang et Or retrouvent le championnat de National ce lundi après une longue interruption de 24 jours à cause, notamment, de six cas de Covid dans l'équipe. Les joueurs sarthois ont profité de leur pause forcée pour ressouder leur groupe, toujours en quête de résultats.

Après une interruption de plus de trois semaines - 24 jours exactement- les joueurs du Mans FC sont de retour sur le terrain ce lundi 30 novembre. Les Sang et Or se déplacent à Avranches dans la Manche, pour le compte de la 14ème journée de National. Le coup d'envoi de la rencontre qui sera télévisée est à 18h45. Les Normands sont 13èmes au classement avec deux points d'avance sur les Sarthois qui 14èmes. Ils restent sur deux défaites, contre deux matches nuls pour les footballeurs manceaux.

Thérapie de groupe

Ce retour est synonyme de relance. C'est, en tout cas, l'intention affichée par l'encadrement des Sang et Or. Ces derniers jours, les joueurs ont vécu une véritable thérapie de groupe. Il y en avait manifestement besoin : beaucoup sont nouveaux (les arrivées se sont faites au compte-goutte pendant l'été et même au delà) et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Bref, tout le monde (joueurs, entraîneur, président) s'est parlé, rapporte le milieu de terrain Maxime Etuin : "Quand on a l'ambition de monter et qu'on se retrouve quatorzièmes à un tiers du championnat, forcément, il faut se dire les choses. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se dire que tout va bien. Il était important faire un point pour que nous soyons tous bien soudés et que nous repartions de l'avant".

L'épreuve du Covid

Le groupe manceau a aussi été éprouvé sur le plan médical. Six joueurs ont eu le Covid. L'ensemble de l'effectif a été placé à l'isolement pendant dix jours. Période pendant laquelle chacun a fait de l'entretien physique individuel. Avant des séances de travail par groupes de six. Les joueurs manceaux ont repris les entraînements collectifs il y a un peu plus d'une semaine, seulement. "Ces trois semaines n'ont pas été de trop pour remettre les joueurs à niveau", confie Didier Ollé-Nicolle, le coach du Mans FC.