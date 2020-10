Foot National : Le Mans et Laval font match nul lors du derby du Maine, 0 - 0

Les footballeurs du Mans FC et du Stade Lavalois n'ont pas réussi à se départager lors du derby du Maine devant 5 000 spectateurs au MMArena. Match nul 0 - 0 pour le compte de la 11ème journée de National. Les Sangs et Or sont désormais 8èùeème du classement à 2 points du leader.

Pour les supporters sarthois et mayennais, c'était le match de l'année : le derby du Maine. Le Mans FC et le Stade Lavallois, les deux clubs rivaux, s'affrontaient pour le compte de la 11ème journée de national. Devant 5 000 spectateurs au MMArena, les Sangs et or et les Tangos n'ont pas trouvé les filets. Match nul, 0 - 0 au terme d'une rencontre marquée par le manque de réalisme en attaque des Manceaux, globalement dominateurs.

Au classement, les Manceaux sont désormais à 8ème à seulement 2 points du podium mais avec 2 matchs d'avance. Le Stade Lavallois est lui 5ème. Le prochain match du Mans FC en championnat sera contre Créteil, le 6 novembre. Avant cela les Manceaux affronteront Châteaubriant en coupe de France.