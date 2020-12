Foot (National) - Le Mans FC reçoit Orléans ce vendredi : duel entre deux prétendants à la L2 mal classés

Un duel de Sang et Or ! Le match initialement prévu le 13 novembre 2020 entre Le Mans FC et Orléans se joue ce vendredi 11 décembre soir, à 20h, au MMAréna. La rencontre avait dû être décalée à cause de plusieurs cas de Covid dans l’équipe mancelle. Tout comme Le Mans, Orléans vise toujours une remontée en Ligue 2. Mais les deux clubs sont aujourd'hui à la peine. Orléans est 14ème du championnat de National (avec 16 points, premier club non relégable), tandis que Le Mans pointe à la dixième place avec 18 points.

Tenir le score

Contrairement à la séquence précédente, les joueurs manceaux ont bénéficié d'une semaine complète de récupération. Parmi les objectifs rappelés ces derniers jours par l'entraîneur : la nécessité de savoir tenir le score. Vendredi 4 décembre, contre Saint Brieuc, les Manceaux s’étaient faits rattraper à la toute fin de la rencontre, à la 85ème minute. Le mot d'ordre est : vigilance, jusqu’au bout, confirme le milieu de terrain Durel Avounou, surtout face à la troisième meilleure attaque du championnat. "Nous devons rester constants dans le jeu. Nous ne devons pas faire n'importe quoi lorsque nous menons au score. Nous en avons discuté. Nous devons conserver le score ou marquer encore", détaille l'auteur de l'unique but manceau contre Saint Brieuc.



Confirmer face à un autre prétendant à la montée

Durant la semaine, l'entraîneur manceau a regardé trois fois la rencontre de vendredi dernier pour tenter de corriger le tir. Lors des deux derniers matches, son équipe a pris quatre points sur les six possibles. Ce n’est pas si mal, concède Didier Ollé-Nicolle qui attend une confirmation, ce vendredi soir. "Une petite série est en cours. Nous devons faire en sorte que ce soit une vraie série. C'est un vrai test contre une bonne équipe. Nous allons voir si nous sommes sur de bons rails", confie le coach sarthois qui, la saison passée entraînait encore l'US Orléans.