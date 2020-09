Foot (National) - Le Mans FC sèchement battu à domicile par Bastia

Le Mans FC a perdu 3 à 1 contre Bastia ce lundi soir au MMArena. Les Sang et Or n'ont toujours pas gagné cette saison en National.

Le Mans FC n'y arrive toujours pas. Les joueurs de Didier Ollé-Nicolle ont été battus 3 à 1 au MMArena ce lundi soir par Bastia.

Pas encore de victoires en National cette saison

Julio Donisa a réduit l'écart pour le club manceau sur pénalty. "Je suis inquiet", commence l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle.

"Il y a une inquiétude et beaucoup de réflexion. Six fois sur neuf on prend des buts dans la première demi-heure, je ne sens pas une révolte des joueurs, alors que je pensais qu'ils avaient resserré la vis.", lâche le coach

Depuis le début de cette saison de National, le Mans FC n'a toujours pas gagné, enchaînant jusqu'à présent des matchs nuls et cette défaite.