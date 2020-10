Le Mans FC sèchement battu à l'extérieur par Concarneau

Première défaite à l'extérieur pour Didier Ollé-Nicolle et les siens.

Le Mans FC enregistre sa première défaite de la saison à l'extérieur. Les hommes de Didier Ollé-Nicolle ont perdu 3 à 1 sur la pelouse de l'US Concarneau, malgré le retour de cinq joueurs de suspension ou de sélection nationale.

Côté manceau, Billal Brahimi a marqué le seul but des Sang et Or, qui auraient pu leur permettre de revenir dans le match.

Avec cette nouvelle défaite, le Mans FC n'a pour l'instant accroché que deux victoires cette saison de National. Le prochain match des Manceaux aura lieu ce samedi en Coupe de France contre Saint-Sébastien-sur-Loire.