Foot - National : feu vert à la montée du Pau FC en Ligue 2 !

Décidément la saison du Pau FC aura été exceptionnelle à tous points de vue ! Le club ambitieux du début de saison a confirmé semaine après semaine, au point de se mêler à la lutte pour la montée, et d’occuper la première place au moment de la suspension du championnat au début du mois de mars. Ce lundi, après de longues semaines d'attente, la Fédération Française de Football (FFF) a proposé en comité exécutif d'acter, suite à cette suspension, le principe de montées/descentres entre le National et la Ligue 2, validant ainsi sauf énième rebondissement, le billet du Pau FC, leader de National ! Dunkerque, 2e, accompagnerait le club béarnais dans l'ascenseur.

Trouver un entraîneur, construire un effectif, agrandir le stade...

Le Pau FC, qui a également fait vibrer ses supporters en Coupe de France en éliminant les Girondins de Bordeaux avant de céder face au PSG en 8e de finale, doit désormais attendre la confirmation de cette décision par l'Assemblée générale de la FFF, qui doit se tenir mercredi 20 mai. Et d''ici-là, il y a plusieurs chantiers importants à mener à bien afin de se préparer à une reprise à l'étage supérieur. L’entraîneur Bruno Irles a lui-même annoncé ce lundi qu'il ne serait plus à la tête du club à la rentrée, alors qu'une grande partie de l'effectif est également en fin de contrat. Et puis le (plus si nouveau) stade n’est pas aux normes pour la Ligue 2 et des travaux vont devoir être entrepris pour permettre au club béarnais de rejoindre le 2e échelon du foot français à la reprise, pour l'heure prévue en août.