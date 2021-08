Foot National : à la Berri, Nolan Roux marche sur les traces de son père

Nolan Roux, l'un des meilleurs buteurs en activité de la ligue 1 est sans conteste la recrue vedette de la Berri. Jamais dans sa carrière, on ne lui a proposé ce chalenge. Trente ans après son père, il espère au plus vite marquer et surtout faire gagner son équipe.

A 33 ans, Nolan Roux en avait marre de s'entraîner avec son préparateur physique. Il était en fin de contrat avec Nîmes, ex club de ligue 1. Il lui manquait le jeu et surtout de se retrouver devant le but et marquer, ce qu'il sait bien faire. Mais comme se fait-il qu'à 33 ans, Nolan s'engage pour deux saisons, plus une en option, avec un club certes ambitieux mais qui évolue en troisième division, "non non, rassurez vous je ne suis pas malade, tout va bien. Si j'ai signé ici c'est qu'il y a un beau chalenge à relever. Il y a ici une très belle structure professionnelle avec le futur centre de formation, avec des terrains juste à côté. Le staff est de grande qualité. Tout est réuni ici et en plus je connais la Berri avec mon père qui a joué içi".

En effet Bruno Roux a marqué de son emprunte les années 1994 à 1996, juste avant la montée en ligue 1, à l'issue de la saison 96-97. Bruno Roux a inscrit la bagatelle de quarante buts en quatre vingt cinq rencontres !

J'étais à Gaston-Petit face à Bordeaux, où jouait à l'époque Zidane Dugary et Lizarazu en Coupe de France. La Berri avait gagné 3 à 2 et mon père avait marqué - Nolan Roux

Nolan Roux a non seulement apprécié la splendide pelouse du stade Gaston-Petit mais aussi les structures aux alentours avec notamment la construction du futur centre de formation © Radio France - Sylvain ROGIE

Et Nolan le fiston se souvient à peu près de ses premiers pas au stade Gaston-Petit et pas pour n'importe quel match : "Je pense que ça devait être en 93 ou 94. Cette année là, La Berri avait gagné contre Bordeaux avec Zidane, Dugarry et Lizarazu. J'étais dans la tribune et mon père avait marqué." Nolan Roux qui était présent pour le premier match du championnat National face à Cholet a déjà croisé des fidèles supporters qui ont connu son père.

Espérons qu'il marque autant de buts que son papa Bruno. Après trois saisons difficiles dont la dernière à Nîmes, l'objectif numéro un de Nolan est de retrouver du plaisir sur un terrain comme lui à dit son père. En attendant, Marco Simone qui était en contact avec Nolan, a pris le soin de lui envoyer des vidéos sur la façon dont joue l'équipe. Et Nolan a apprécié la philosophie de jeu de son nouvel entraîneur Italien.

La question est de savoir si Nolan Roux jouera son tout premier match en Normandie sur la pelouse d'Avranches-Mont-St Michel avec le maillot de la Berri sur les épaules ? C'est son entraîneur, Marco Simone qui donnera la réponse jeudi dans la journée.