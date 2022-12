Foot-National : pour l'ASNL, battue à Avranches (1-0), le compte n'y est pas

Ce vendredi soir, l’ASNL était à Avranches pour la 15ème journée du National. L’ASNL s’est inclinée, 1-0, sur un but, de Launay (43'). Le sixième revers de la saison et le quatrième de suite à l’extérieur. Au classement, l’ASNL est 11ème, et reste à portée de fusil de la zone de relégation.

Mayoro N'Doye et l'ASNL ont concédé à Avranches un sixième revers depuis le début de la saison © Maxppp - Cedric JACQUOT L'ASNL a été battue ce vendredi soir à Avranches, 1-0. Les Nancéiens surpris juste avant la mi-temps par Launay (45'), ont été incapables de monter le curseur pour éviter la sixième défaite de la saison, la quatrième de suite à l'extérieur. L'ASNL est 11ème au classement et flirte avec la zone de relégation. Une domination stérile L'espoir de voir l'ASNL prendre le jeu à son compte, n'aura duré presque qu'une mi-temps, avant de se laisser griser par un adversaire sans imagination, dont l'ambition a été d'attendre la seule erreur d'inattention nancéienne. Mission accomplie pour les Normands qui regagnent alors les vestiaires avec cet avantage inespéré. Après cette ouverture du score, on s'attendait à retrouver une formation nancéienne revancharde. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit au cours des 45 dernières minutes. Le manque de ressort a été flagrant, l'incapacité à mettre du rythme est devenue un allié pour Avranches qui a pu évoluer dans un fauteuil. Mis à part une tête de Cissé (66'), la case occasion est restée vide côté Nancéien, malgré une possession largement supérieure. Ces difficultés offensives ne sont pas les seules maux du moment. Défensivement, l'ASNL est aussi fragile, comme en témoigne le but Avranchinais arrivé sur une seule situation. L'ASNL est trop inconstante, cela ne lui permet pas d'envisager une autre place qui est la sienne actuellement au classement. L'ambition du président, Gauthier Ganaye, était de figurer dans le top 5 à la trêve, l'ASNL n'y sera pas. Pire, elle sera loin du compte.