Foot National : Rodez se déplace à Quevilly et n’a jamais été aussi près de la Ligue 2

Rodez et ses supporters ont désormais la ligue 2 droit dans le viseur.

Rodez, France

A partir de maintenant, la montée en ligue 2 c’est possible. Pour la première fois ce vendredi, les joueurs du RAF, le Rodez Aveyron Football, jouent avec en perspective une montée en deuxième division. Pour cela, les Aveyronnais ( premier du championnat de national) devront bien sûr l’emporter sur Quevilly-Rouen (11eme au classement de National). Le match se joue à 20h ce 5 avril.

En ligue 2, dès samedi ?

Mais, les supporters du RAF regarderont surtout le derby entre Le Mans et Laval. Si les Mayennais perdent (et donc que le RAF gagne) la montée en Ligue 2 est assurée. Le match entre Laval et Le Mans se joue samedi 6 avril à 14h.

Hervé Sicard, président du Kop Ruthénois Copier

Du côté du Kop Ruthenois beaucoup auront donc un œil sur ce qui va se passer au stade Francis Le Basser. Même s’ils pensent que "ça ne sera peut-être pas pour ce samedi"… Mais la confiance est là. "Vous dire que je n’y crois pas à la ligue 2, se serait mentir." dit Hervé Sicard. "En tout cas on est prêt. Le club l’est aussi." aujoute le président du Kop Ruthénois. Les supporters aveyronnais qui arrivent désormais à affréter deux minibus lors des déplacements importants.

Les supporters du RAF croient à la montée et le chantent. Copier