Foot-National : une ASNL euphorique surclasse Avranches (3-0) devant plus de 16 000 spectateurs

Il ne fallait pas rater ce duel contre Avranches ce samedi à Marcel Picot. Mission accomplie pour l'ASNL qui s'est largement imposée, 3-0, grâce à un doublé de T.Robinet (3'-55') et G.Bussmann (15'). Devant plus de 16 000 spectateurs enthousiastes, l'ASNL a offert une prestation XXL. Au classement , ce succès permet aux Nancéiens de sortir de la zone de relégation.

ⓘ Publicité

Un match abouti

Du rythme, de l'enthousiasme, de l'efficacité et une certaine euphorie, voilà ce qu'a montré l'ASNL pendant plus de 90 minutes. Cette victoire est certainement la plus belle sur le plan du jeu et elle intervient à un moment charnière de la saison. Dans cette dernière lige droite où l'ASNL est mêlée à la bataille du maintien, il faut aussi souligner la sérénité affichée par les hommes de Benoît Pedretti malgré la pression.

Ce succès n'est qu'un début, car le chemin qui mène jusqu'à la délivrance est encore long et fastidieux. Mais si l'ASNL réédite ce genre de contenu, avec en prime l'état d'esprit, elle touchera au but. Ce samedi, il fallait gagner, l'essentiel a été fait et la manière est venue couronner cette soirée qui a rappelé quelques souvenirs aux plus nostalgiques.